Armin Nicoară despre relația cu Claudia Puican: „Un soț ca mine și-ar dori toată lumea!”

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Armin Nicoară a făcut câteva dezvăluiri despre dinamica din relația sa cu Claudia Puican, recunoscând că lucrurile s-au schimbat semnificativ după zece ani petrecuți împreună. Artistul a discutat despre modul în care gestionează momentele de tensiune și despre percepția sa asupra rolului de soț în cuplul lor.

Cum se gestionează certurile în cuplu

Deși cei doi artiști împart atât viața personală, cât și pasiunea pentru muzică, programul lor încărcat îi obligă uneori să stea departe unul de celălalt. Armin Nicoară a recunoscut că există încă momente în care Claudia Puican se supără pe el, însă consideră că nu îi oferă prea multe motive de nemulțumire. Saxofonistul a explicat că face tot posibilul pentru ca soția sa să fie mulțumită și încearcă să fie un partener implicat.

Artistul a fost destul de direct în privința propriei persoane, afirmând că este un soț pe care multe femei și-l-ar dori. În cadrul unui interviu, Armin a declarat: „Nu prea are ce să facă. Sincer să spun, chiar îi spusesem Claudiei. Zic: «Omule, cred că un soț ca mine și-ar dori toată lumea.» Eu sunt pe poziție cu orice. Adică nu prea are… că se enervează, eu știu, nu mă trezesc, dar în rest sunt pe poziție cu orice. Sunt prezent cu orice”.

Evoluția relației după un deceniu

După zece ani de relație, Armin Nicoară a recunoscut că lucrurile nu mai sunt la fel ca la început. Cei doi s-au obișnuit cu programul fiecăruia, ceea ce a dus la o schimbare a modului în care resimt absența celuilalt. Atunci când sunt despărțiți din cauza agendei aglomerate, cei doi continuă să vorbească la telefon, însă sentimentele nu mai sunt la fel de intense ca în primii ani.

Întrebările despre faptul dacă soția îi simte lipsa în momentele de separare au primit un răspuns neașteptat din partea saxofonistului. Acesta a explicat că relația lor a trecut de etapa în care anumite lucruri erau resimțite mai intens, spunând: „Nu prea simte. Acum, vezi, ne sunăm… Nu mai suntem, poate la început, eu știu, mai erau câteva chestii, dar acum, după zece ani, să mă iertați”.

Sinceritate maximă sau încredere exagerată? Noi credem că după zece ani e normal să nu mai aibă acele „drame” de la început, dar cu declarația asta de soț ideal, Armin a ridicat ștacheta prea sus, nu crezi?