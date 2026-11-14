Cobra, de la finalele Ligii Campionilor la investiții în turism: totul despre Adrian Ilie

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Adrian Ilie, atacantul supranumit „Cobra”, și-a construit o carieră de top, reușind să își construiască o carieră impresionantă în cluburi precum Steaua, Galatasaray și Valencia. Pe lângă succesul de pe teren, fotbalistul a ales să își maximizeze potențialul și în afara stadionului, orientându-se către mediul de afaceri după ce s-a retras din sport.

De la Steaua la apogeul din Spania

Prima ascensiune europeană a lui Adrian Ilie a început la Steaua, unde a format un tandem eficient în atac alături de Marius Lăcătuș. Impactul său în competițiile continentale a fost evident prin momentele cheie din Liga Campionilor. În 1994, a oferit goluri și pase decisive în meciurile cu Servette Geneva, iar în 1995 a marcat golul care a adus calificarea în fața echipei Casino Salzburg. Un alt moment memorabil a fost în 1996, când a reușit să înscrie de patru ori în cele două confruntări cu campioana Belgiei, Club Brugge.

Cariera sa a atins cel mai înalt nivel la Valencia, unde a jucat alături de fratele său, Sabin Ilie, și a creat o pereche de atac cu argentinianul Claudio López. Perioada de la Valencia a fost marcată de performanțe majore, culminând cu prezența în finala Ligii Campionilor din anul 2000. În total, fotbalistul are în palmares două finale ale acestei prestigioase competiții.

Performanțele cu „Tricolorii” și finalul de carieră

La nivelul echipei naționale a României, Adrian Ilie a fost un pilon important timp de un deceniu. Pe parcursul celor 55 de selecții, a marcat 13 goluri și a participat la trei turnee majore: EURO 1996, Cupa Mondială din 1998 și EURO 2000. Recunoașterea pentru contribuția sa la sport a venit și oficial în martie 2008, când a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

Finalul carierei sale a fost marcat de accidentări. După ce a mai evoluat pentru Alavés, Beșiktaș și FC Zürich, o problemă persistentă la genunchi l-a obligat să renunțe definitiv la fotbal în 2006.

Planul B: Drept, afaceri și pasiunea transmise fiicei

Adrian Bucurel Ilie, născut pe 20 aprilie 1974 la Craiova, nu s-a bazat doar pe talentul natural. În perioada în care juca în Elveția, a urmat cursurile Facultății de Drept la distanță. Fotbalistul a declarat atunci că își dorește să aibă o bază juridică pentru viitoarele sale proiecte și afaceri.

Această viziune s-a concretizat după retragere, când a intrat în mediul de afaceri, investind câștigurile acumulate din fotbal în principal în domeniul turismului. Implicarea sa în sport nu s-a oprit însă la nivel de jucător, fiind pentru o perioadă patronul echipei Forex Brașov, formație care a evoluat în Liga a II-a.

Moștenirea lui Adrian Ilie continuă prin fiica sa, Milana, în vârstă de 25 de ani. Tânăra a urmat pasiunea pentru fotbal, a jucat activ și acum antrenează fetele la Școala Americană din București. O coincidență amuzantă a legat-o de această meserie: Milana a observat că logoul echipei pe care o antrenează este un liliac, exact simbolul clubului Valencia, unde tatăl ei a făcut istorie. În prezent, visul ei este să deschidă o academie dedicată fotbalului feminin pentru junioare, avându-l pe tată alături în acest demers.