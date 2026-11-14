Majoratul Karinei: fiica Alinei Laufer și a lui Jorge a împlinit 18 ani

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Vineri seară, Karina a sărbătorit majoratul alături de familie și cei mai apropiați. Momentul a fost unul special, iar tânăra a purtat o rochie scurtă, aurie, iar tortul a fost unul impresionant, cu patru etaje și decorat în alb și albastru.

Alina Laufer a transmis un mesaj emoționant, subliniind legătura specială pe care o are cu fiica ei. În mesajul publicat, mama ei a declarat că Karina este nu doar o tânără matură și hotărâtă care o face mândră în fiecare zi, ci și „cea mai bună prietenă a mea”.

Și Jorge a avut parte de un moment de nostalgie totală. Artistul a postat fotografii cu Karina de la naștere până în prezent, mărturisind că fiica lui l-a învățat totul despre răbdare, curajul de a fi mai bun și iubirea necondiționată. Jorge a scris că tot ce a devenit mai bun a început odată cu venirea Karinei în viața lui.

Pe lângă petreceri și emoții, Karina are acum și planuri serioase pentru viitor. Tânăra este în clasa a XII-a, se pregătește să dea examenul de Bacalaureat și își dorește să intre la Facultatea de Medicină.

Sincer, cine nu vrea un tort cu patru etaje la 18 ani? Voi credeți că se va descurca la admitere la Medicină?