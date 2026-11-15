Andrei Rotaru dă drumul unei vieți noi: pleacă din Brașov

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Andrei Rotaru a decis să schimbe peisajul și să plece din Brașov. Fostul concurent de la Insula Iubirii a anunțat în mediul online că începe o viață nouă, după ce s-a mutat în Brașov pentru a scăpa de griji .

Bărbatul s-a filmat în fața Bisericii Negre, locul unde spune că s-a rugat pentru liniște. Deși și-a amintit cu drag de străzile pe care s-a plimbat, Andrei a considerat că a venit momentul să devină din nou responsabil singur. Deocamdată, acesta nu a dezvăluit destinația următoare, dar a ținut să își mulțumească public mama pentru grija cu care l-a îngrijit.

„Adio, Brașov. Mulțumesc că m-ai făcut bine, mulțumesc mamei mele că a avut grijă de mine și acum pot să plec. Asta este ultima seară când privesc Brașovul (…) Aceleași străzi pe care m-am plimbat (…) Ai fost liniștea de care am avut nevoie, este rândul meu să fiu responsabil singur și să încep o viață nouă”, a scris el pe rețelele de socializare.

Această etapă de vindecare a venit după ce el și Cristina Petre, cu care a participat la sezonul șapte al emisiunii, au ales să meargă pe drumuri separate la începutul anului 2026, puțin după vacanța lor din Bali. În timp ce Andrei căuta refugiul familial, Cristina a ales o abordare diferită.

În timpul unei vacanțe în Londra, Cristina Petre a declarat pe Instagram că este gata să iubească din nou. Aceasta a precizat că, deși îi place liniștea, nu este cel mai mare fan al singurătății și a trimis această dorință către univers, lăsând restul în mâna lui Dumnezeu.

Deocamdată, nu se știe unde se va muta.