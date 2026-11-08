Pescobar s-a căsătorit! Detalii despre rochia spectaculoasă a Laviniei și celebrarea dublă a familiei

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Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, și partenera sa, Lavinia, și-au unit destinele în fața altarului pe 7 noiembrie 2026. Evenimentul a reprezentat un nou început pentru viața de familie a afaceristului, . Celebrarea a fost cu atât mai specială deoarece cei doi au decis să combine cununia religioasă cu botezul băiețelului lor, transformând ziua într-un moment emoționant pentru toți cei dragi care au fost prezenți.

Această zi a fost precedată de o altă etapă oficială, deoarece Paul Nicolau și Lavinia și-au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă vineri, 6 noiembrie. După ceremonia civilă, proaspeții soți au ales să împărtășească cu urmăritorii lor primele fotografii din noua poziție, transmitând emoția acestui moment. Pentru Pescobar, vremea a jucat un rol simbolic major, acesta menționând faptul că, după trei săptămâni de ploi constante, soarele a răsărit exact în ziua cununiei civile, lucru pe care l-a interpretat ca pe un semn de bun augur pentru călătoria lor de viață împreună.

Look-ul spectaculos al miresei

Lavinia a atras toate privirile printr-o alegere vestimentară sofisticată, optând pentru modelul „Sultry” din colecția Rara Avis Couture. Rochia are o croială tip sirenă și este realizată din dantelă franțuzească fină. Detaliile care au făcut ca ținuta să fie spectaculoasă includ gulerul înalt și mânecile lungi, evazate, în timp ce partea de jos a fost completată de o fustă cu volane asimetrice din dantelă.

În ceea ce privește costurile, rochia de mireasă nu a fost una banală. Modelele couture ale brandului respectiv au prețuri estimate cuplate între 2.000 și 3.500 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 10.000-17.500 de lei. Această sumă variază în funcție de magazinul ales, precum și de eventualele personalizări sau modificări efectuate pentru a se potrivi perfect miresei. Pentru a completa look-ul, Lavinia a ales o abordare mai relaxată în ceea ce privește coafura, optând pentru un stil lejer, cu părul lăsat desprins.

Detaliile ținutei lui Pescobar și atmosfera ceremoniei

Și Paul Nicolau a fost atent la imaginea sa pentru acest moment special. Afaceristul a ales un costum negru clasic, cu un sacou cambrat, purtând pe dedesubt o cămașă albă și un papion. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână atât în timpul drumului spre biserică, cât și în interiorul lăcașului de cult.

Recunoștința lui Pescobar a fost vizibilă și în mesajele transmise public, unde a mulțumit lui Dumnezeu pentru lumina adusă în sufletele lor prin apariția soarelui.