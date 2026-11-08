Emilia Ghinescu nu a mai rezistat criticilor: „Sunteți fără valoare!”

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Emilia Ghinescu a decis să nu mai ignore atacurile care au apărut în mediul online, unde mai multe persoane i-au criticat prestațiile artistice și au contestat calitatea vocii sale. Artista nu a mai suportat să vadă cum munca depusă de-a lungul mai multor ani este pusă la zid, așa că a ales să răspundă public, printr-un clip video pe TikTok, însoțit de un mesaj usturător.

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară din România, având o prezență constantă în atenția publicului de foarte mulți ani și un nume cu greutate în industria muzicală locală.

Acuzații de ipocrizie față de colegii de breaslă

În mesajul său, blondina s-a adresat în mod direct unor colegi instrumentiști, soliste și soliști, menționând că aceștia comentează fie prin intermediul unor conturi false, fie de pe profilurile lor reale. Artista i-a îndemnat pe aceștia să le fie rușine, subliniind faptul că nu le va spune numele pentru a nu le oferi satisfacția de a deveni cunoscuți prin intermediul ei sau prin ziare.

Emilia Ghinescu a punctat o contradicție majoră în comportamentul acestor persoane, întrebându-i dacă nu ar fi mai frumos ca publicul să afle cum se comportă acești critici atunci când se întâlnesc la evenimente. Artista a dezvăluit că aceiași oameni care o atacă online o „periează” în realitate, îi cer poze și îi roagă să cânte alături de ei, doar pentru ca aceștia să fie observați de cineva în afară de vecinii din blocul unde locuiesc.

Bătălia pentru creativitate și banii câștigați la nunți

Un punct central al conflictului este legat de câștigurile financiare ale celor care îi interpretează piesele. Artista a declarat că cei care îi cântă muzica ar trebui să fie recunoscători, deoarece își câștigă banii datorită creativității ei. Mai mult, Emilia Ghinescu a ironizat faptul că unii dintre acești colegi îi cântă cântecele „foarte prost”, în timp de faptul că, în realitate, profită de pe urma muncii ei pentru a obține remunerări la nunți.

În defence-ul său, ea a argumentat că succesul și rezistența ei în lumea muzicii timp de atâția ani, precum și faptul că a reușit să lase ceva în urmă și să crească constant, sunt dovezi suficiente că face bine ceea ce face. Artista a sugerat că cei care îi contestă munca îi consideră, implicit, proști pe toți oamenii care o iubesc și care aleg să îi asculte muzica.

Motivul real din spatele reacției publice

Deși a lovit dur pe TikTok, Emilia Ghinescu a recunoscut că inițial nu a avut gândul să le ofere un răspuns internauților. Totuși, a explicat faptul că a ales să facă acest lucru deoarece suferința ei a început să afecteze și cercul familial intim. Artista a precizat că iubitul și copiii săi sunt foarte afectați de ceea ce se scrie despre ea în mediul online și au fost chiar ei cei care au insistat să reacționeze.

Mesajul a fost încheiat cu o notă severă, prin care i-a catalogat pe critici drept persoane fără Dumnezeu, pline de răutate și mizerie în suflet. Pentru ea, acești oameni sunt și vor rămâne „fără valoare”, încheind totul cu o urare ca Dumnezeu să aibă grijă de sufletele lor.