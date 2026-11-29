Divertisment

Radu Vâlcan nu este exact cel mai mare fan al Bucureștiului. Prezentatorul a recunoscut că orașul nu i se potrivește deloc, motivul fiind extrem de simplu: nu îi place agitația. Într-un alt interviu, prezentatorul a declarat chiar că urăște „orașul ăsta”, dar a adăugat că aici își desfășoară activitatea, trăiește și muncește.

Refugiul familiei de la Șușani

Pentru a scăpa de haosul Capitalei, Radu Vâlcan preferă să petreacă timpul alături de familie în liniște. Locul ideal pentru acest lucru este satul Șușani, unde s-a născut Adela Popescu. Aici, familia și-a construit o casă care a devenit un refugiu unde ajung de fiecare dată când programul le permite. Vâlcan a povestit că îi place să se plimbe pe deal, să tundă iarba sau să facă grătar cu copiii, activități care îi oferă relaxarea necesară.

Decizia de a investi într-o locuință în Șușani a fost influențată în special de cei trei băieți ai cuplului. Adela Popescu a explicat că dinamica familiei lor a arătat că merg foarte des în acea zonă și că atât ei, cât și copiii se simt foarte bine acolo. Scopul proiectului a fost acela de a le asigura copiilor o copilărie cât mai frumoasă, oferindu-le posibilitatea de a aprecia natura. Totuși, casa nu a fost gândită neapărat ca o reședință permanentă, ci mai degrabă ca un loc de retragere pentru a petrece timp împreună.

Separarea vieții private de cea profesională

Pe lângă evitarea agitației urbane, Radu Vâlcan pune un preț mare pe intimitate. Prezentatorul a recunoscut că evită să iasă pe stradă, motiv pentru care nu este recunoscut atât de des de către public. Această strategie îl ajută să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, făcând o distincție clară între ceea ce face profesional și ceea ce se întâmplă în casa lui.

Această linie strictă se aplică și în relația cu apropiații. Vâlcan a dezvăluit că nu discută cu cei din jurul său despre culisele emisiunilor în care este implicat. Situația a ajuns într-un punct în care apropiații săi nici nu mai întreabă despre aceste detalii, deoarece au înțeles că prezentatorul a ales să nu le divulge informațiile profesionale.

Managementul timpului în familie

Cu trei copii, programul lui Radu Vâlcan și al Adela Popescu este extrem de încărcat, în special în perioadele critice, cum este începutul anului școlar. Pentru a menține echilibrul și a avea timp dedicat doar lor doi, soții au implementat o regulă simplă: culcă copiii devreme. Astfel, reușesc să își creeze spații de relaxare în doi.

O astfel de escapadă a avut loc recent, când cei doi au plecat câteva zile în Grecia alături de niște prieteni. Pentru a face acest lucru posibil, copiii au rămas sub îngrijirea bunicilor.