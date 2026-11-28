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Andreea Bălan a făcut pasul cel mare în urmă cu câteva luni alături de Victor Cornea și este mai fericită ca niciodată de când și-au unit destinul. În cadrul unui podcast moderat de Sore Mihalache, artista a făcut dezvăluiri despre dinamica relației lor actuale și despre modul în care gestionează viața de familie.

Zero conflicte în noua relație

Artista a declarat categoric că în prezent nu există certuri între ea și Victor Cornea, susținând că nu se ceartă niciodată. Conform Andreeei, acest lucru se datorează faptului că se află într-o etapă a vieții în care nu mai au nevoie unul de celălalt decât de prezență și de iubire.

Ea a făcut o comparație cu relațiile din trecut, unde conflictele erau mult mai frecvente. Artistul a explicat că, în acele cazuri, existau elemente comune care generau tensiuni, cum ar fi o casă sau copiii. În schimb, relația actuală este definită ca fiind una care a venit „mai târziu în viață”, ceea ce elimină motivele clasice de dispută. Ea a spus că, dacă ar fi avut copii împreună, poate s-ar fi certat, de tipul „ia-l tu, du-l tu sau fă tu”.

Criterii diferite după 30 de ani

O altă temă abordată a fost diferența de mentalitate în alegerea unui partener în funcție de vârstă. Andreea Bălan a subliniat că procesul de selecție la 30 și ceva de ani este complet diferit față de ceea ce dorea anterior.

În trecut, prioritatea ei era formarea unei familii și averea de copii, motiv pentru care își alegea partenerul bazându-se pe potrivirea pentru acest rol specific. În cazul relației cu Victor Cornea, criteria au fost complet diferite, reflectând evoluția ei personală și nevoile actuale, care nu mai sunt centrate pe acele standarde vechi.

Relația dintre Victor Cornea și fetițele artistei

Subiectul copiilor a fost unul central în discuție, în special modul în care cele două fiice ale artistei, din mariajul anterior, se adaptează la noua situație. Andreea a recunoscut că, în timp ce pentru mamele care se îndrăgostesc este o perioadă de sentimente extraordinare, pentru copii procesul este unul de adaptare, care poate fi dificil.

Copii care au fost într-un „cocon” format doar din mamă sau bunica se pot simți dezorientați când apare un nou partener. În acest context, artista consideră că rolul bărbatului este crucial: depinde de modul în care acesta se joacă cu ei, cum se raportează ca prieten, cum îi validează și cum este percepută relația dintre adulți în ochii copiilor.

Regula de aur: fără presiune pe partener

Andreea Bălan a fost foarte sinceră în ceea ce privește responsabilitățile pe care Victor Cornea le are față de fetițe. Ea crede cu tărie că secretul rezistenței unei astfel de relații este ca mama să nu pună presiune pe bărbat pentru a avea grijă de copiii pe care i-a făcut cu altcineva.

Artista consideră că, deoarece nu este tatăl lor, Victor nu ar trebui să aibă responsabilități financiare sau legate de îngrijirea copiilor. Deși un partener poate dori să ajute sau să contribuie prin cadouri, Andreea avertizează că impunerea rolului de tată vitreg cu toate funcțiile sale poate crea o presiune foarte mare pentru persoana respectivă. Această situație, consideră ea, nu este corectă și poate duce, la un moment dat, la dizolvarea relației.

Sinceritate maximă aici: cine mai are curajul să spună că partenerul nu trebuie să fie „tată replacement” din prima?