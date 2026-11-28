Divertisment

Filmul românesc „Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban, a avut premiera generală în cinematografele din România vineri, 27 noiembrie. Producția ajunge pe ecranele naționale după ce a fost primită cu ovații și a câștigat premii la mai multe festivaluri internaționale de film, inclusiv cel de la Locarno.

Povestea lui Marius și Ioan

În centrul acțiunii se află Marius, managerul spitalului din orașul său natal, interpretat de Adrian Văncică. Acesta îl crește singur pe fiul său adolescent, Ioan, jucat de Tudor Butănescu, după ce soția sa a decedat. În timp ce Marius se dedică complet muncii sale, fiul său, Ioan, duce o viață secretă după ce se lasă seara.

Tinerul face parte dintr-o bandă de justițiari mascați care se ocupă cu vandalizarea mașinilor, iar grupul ajunge să comită o crimă. O decizie greșită îl aruncă pe Ioan într-o situație din care nu mai vede nicio ieșire, ceea ce îl pune pe Marius în fața celui mai tulburător moment din viața sa.

Distribuția și viziunea regizorului

Pe lângă rolurile principale, din distribuția filmului mai fac parte Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter și Emil Boroghină. Un aspect interesant este faptul că în film apar și mai mulți actori pregătiți la Școala de Film fondată chiar de Florin Șerban.

Regizorul Florin Șerban este recunoscut la nivel internațional, în special pentru lungmetrajul „Eu când vreau să fluier, fluier”. Această peliculă a fost propunerea României pentru Premiile Oscar din 2011 și a câștigat Ursul de Argint, Marele Premiu al Juriului și Premiul Alfred Bauer la a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. „Nu e locul tău aici” marchează revenirea lui Șerban în regia de lungmetraj după o pauză de opt ani, având în portofoliul său anterior titluri precum „Emigrant” din 2015, „Omul care nu a spus nimic” din 2016, precum și „Dragoste 1. Câine” și „Dragoste 2. America”, ambele apărute în 2018.

Recunoașterea pe planul internațional

Pelicula a fost recompensată recent cu Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus, precum și cu Premiile pentru cel mai bun film și cea mai bună scenografie la Festivalul European de Film de la Sevilla. Un moment culminant a fost luna august, când filmul a devenit prima peliculă românească care a câștigat Leopardul de Aur (Marele Premiu) la Festivalul Internațional de Film de la Locarno. Tot aici, producția a mai primit Premiul Juriului Tânăr și Premiul Europa Cinemas Label, iar actorul debutant Teodor Butănescu a primit o mențiune specială pentru interpretare.

Juriul de la Locarno a fost extrem de entuziast, lăudând în comunicatul oficial forța scrierii lui Florin Șerban, singularitatea viziunii sale și măiestria excepțională cu care acesta a utilizat limbajul cinematografic. De asemenea, filmul a reușit să intre pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards.

Performanța lui Adrian Văncică

Adrian Văncică, probabil cel mai cunoscut publicului larg pentru rolul lui Celentano din serialul „Las Fierbinți”, a fost premiat pentru interpretarea sa din „Nu e locul tău aici” cu Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo. Actorul a jucat anterior și în „Anul nou care n-a fost”, filmul regizat de Bogdan Mureșanu, care a câștigat în 2024 marele premiu al secțiunii Orizzonti la Festivalul Internațional de la Veneția.

Reacția lui Văncică față de succesul de la Locarno a fost una de intensă emoție. Într-un interviu acordat luna trecută, actorul a descris momentul ca fiind „o explozie”, menționând că a simțit o presiune maximă, ca într-un „cazan cu aburi”, până în momentul anunțării câștigătorilor. El a subliniat faptul că a avut așteptări mari după reacția profesioniștilor de festival din Elveția.

Interpretul a considerat că cinemaul românesc se află în prezent la nivelul unde trebuie să fie, menționând că România este „în top”, mai ales dacă ne uităm la premiile din ultimii ani, citând ca exemplu și faptul că „Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, a câștigat Palme d’Or la Cannes în cursul acestui an. Distribuția filmului „Nu e locul tău aici” este asigurată de compania românească Bad Unicorn, care a fost desemnată anul acesta ca distribuitor european de film al anului la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Să sperăm că și publicul din România va fi la fel de impresionat ca juriul de la Locarno, nu?