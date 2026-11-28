Vedete

Au trecut aproape cinci ani de la despărțirea de Alexandru Ciucu, însă Alina Sorescu recunoaște că încă nu a ajuns la capitolul liniște. Întrebată ce își dorește de la Moș Crăciun, solista a mărturisit că nu se simte pe deplin liniștită și că anumite lucruri din viața ei au nevoie în continuare de timp pentru a se așeza.

Alina Sorescu a precizat că nu își dorește nimic material, deoarece reușește să își cumpere singură tot ce are nevoie. În schimb, ar fi fost cel mai prețios cadou dacă Moșul ar aduce „un pic de liniște și pace” cu bagheta magică. Artista a admis că nu a reușit să își găsească echilibrul dorit și a menționat că oamenii din jurul ei ar avea nevoie de mai multă înțelepciune.

„Încă nu e Alina liniștită complet, de-aia zic: Moșule, adu tu liniștea de care e nevoie”, a declarat ea, adăugând că poate lucrurile se vor rezolva cu timpul.

În ceea ce privește fetițele sale, Carolina și Raisa, acestea au propriile dorințe, spunând că vor să fie surprinse. Conform informațiilor de la Spynews, Alina Sorescu va petrece Crăciunul alături de cele două fiice, urmând să se reunească cu familia extinsă la Roșiorii de Vede, la casa mătușei sale, pentru a păstra tradiția de a fi toate generațiile la aceeași masă.

Tot potrivit cu Spynews, solista are o agendă încărcată în perioada aceasta, fiind invitată la diverse târguri de Crăciun și evenimente de aprindere a luminițelor. Ea a menționat că prezența la târgul din Parcul Drumul Taberei îi trezește amintiri din copilărie, fiindcă acolo se juca când era mică, fiind născută și crescută în Sectorul 6.

Sorescu a mai povestit, tot pentru Spynews, despre începuturile sale timpurii în muzică, menționând că a urcat pe scenă încă din primii ani de viață, făcând parte din grupuri precum Minisong sau Allegretto. Artista a descris perioada copilăriei ca fiind una de turnee și repetiții, mai ales în preajma sărbătorilor, când colinda la modul profesionist, motiv pentru care nu a fost un copil rebel, ci unul disciplinat, dornic de performanță.

Relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a încheiat după aproximativ 12 ani de căsnicie. Separarea a fost tensionată și intens mediatizată, cei doi ajungând în instanță pentru a stabili programul de legături personale dintre tată și cele două fete. În timp ce Alina a vorbit public despre provocările din perioada de după divorț, Alexandru Ciucu și-a exprimat punctul de vedere asupra situației familiei, ambele părți fiind expuse în atenția publicului din cauza disputelor legate de creșterea copiilor.