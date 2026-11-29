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Florin Salam ar fi făcut dezvăluiri importante în fața anchetatorilor în dosarul în care sunt vizați Sile Cămătaru, frații Nuțu și alți membri ai clanului lor. Artistul ar fi povestit că, timp de mai mulți ani, a fost supus unor presiuni care îl obligau să participe la evenimente fără să primească bani sau pentru onorarii mult mai mici decât cele obișnuite.

Informațiile provin dintr-o conversație înregistrată de anchetatori prin supraveghere tehnică. Florin Salam le-ar fi explicat oamenilor legii că, în trecut, îi era teamă să refuze anumite solicitări. Din acest motiv, ajungea să își schimbe programul și chiar să renunțe la evenimente pentru care avea deja contracte.

O dintre tehnicile fraților Cămătaru ar fi fost obligarea artiștilor să cânte fără remunerare. În cazurile în care maneliștii primeau bani, aceștia i-ar fi fost luați, inclusiv sumele obținute din dedicații. De teamă de eventuale consecințe, Florin Salam ar fi acceptat să meargă la petreceri, chiar dacă acest lucru îi afecta înțelegerile cu alți organizatori.

Manelistul ar fi recunoscut în referatul procurorilor că nu a apelat la poliție pentru că nu și-a dorit să le facă probleme celor implicați, declarând: „Am zis ca să nu fac în viață rău la oameni”. Acesta ar fi vorbit și despre insistențele celor care îi cereau prezența la evenimente chiar dacă avea alte angajamente, primind solicitări de genul: „Bine domne, hai măcar o juma de oră”.

Deși situația s-ar fi îmbunătățit, artistul nu consideră că a scăpat definitiv de aceste presiuni. Acesta ar fi declarat că nu crede că vor scăpa niciodată, dar că lucrurile nu mai sunt la nivelul de acum 10 ani. Problemele nu ar mai avea aceeași amploare, dar nu au dispărut complet, mai rămânând un „12, 15 % din 100 % necazuri”.

Manelistul ar fi spus că a făcut „pe dracu în patru” și că de multe ori i-a încurcat pe cei care plăteau, de frica celorlalți, mergând gratis. Într-un alt pasaj, ar fi rezumat perioada printr-o mărturisire tulburătoare: „Am trăit o viață de groază”.