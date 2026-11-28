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Oana Monea și iubitul ei, Alex, au decis să treacă la pasul următor și să își cumpere o casă. Deși sunt împăcați și au planuri comune, Oana a ales să fie extrem de pragmatică când vine vorba de banii investiți în locuință. Ea nu acceptă ideea ca proprietatea să fie împărțită automat în jumătăți egale, indiferent de suma adusă de fiecare partener.

Oana consideră că este esențial ca sumele investite să poată fi identificate clar și să existe documente care să ateste cine cât a dat. Această abordare, ce poate părea drastică pentru un cuplu, este pentru ea singura metodă de a evita neînțelegerile sau conflictele materiale în cazul în care relația nu ar mai funcționa.

Strategia financiară pentru viitoarea casă

Fosta ispită de la Insula Iubirii a explicat că preferă să discute despre potențialele probleme financiare chiar acum, chiar dacă știe că acest lucru poate atrage critici. Oana este conștientă că mulți oameni ar putea interpreta această precauție ca pe un semn că nu e nimic serios între ei.

Pentru ea, este mai bine ca ceilalți să creadă că nu există seriozitate între ei decât ca partenerii să ajungă să se certe. Regula ei este simplă: fiecare participă, dar cu acte. Astfel, dacă cineva decide să ia o altă direcție în viață, poate pleca liniștit, știind exact ce sume îi revin, fără a mai fi nevoie de negocieri tensionate despre ce s-a pus comun.

Oana a fost fermă în declarațiile sale: nu vrea ca ei să facă totul împreună „de gura lumii” și apoi să ajungă să se certe.

Căutarea casei ideale și bugetul crescut

Drumul spre noua locuință nu a fost însă unul lipsit de mici incidente. Cuplul găsise deja o casă potrivită, însă imobilul s-a vândut exact în ziua în care aceștia intenționau să finalizeze achiziția. Această experiență i-a determinat să își revizeze planurile și să caute acum o altă variantă, dar cu un buget mai mare, .

Oana își dorește o casă pe pământ, cu curte și mult verdeață. Această preferință vine din experiența copilăriei petrecute la țară, care i-a creat nevoia de a avea pământul sub picioare. Ea visează să își planteze cedru în curte și să renunțe definitiv la viața de apartament.

Deși recunoaște că vecinii de la bloc sunt niște oameni extraordinari, spune că s-a săturat de ei și de apartament.

Rolurile în cuplu și viziunea asupra viitorului

În ceea ce privește dinamica relației, Oana susține că ei funcționează exact așa cum ar trebui să funcționeze orice cuplu. Ea spune că fiecare are treburile și munca lui. De asemenea, a menționat că s-au înțeles foarte bine cu privire la rolurile din relație: Alex preia rolul de bărbat, iar ea se ocupă de lucrurile specifice unei femei.

Când vine vorba de amenajarea interiorului și de proprietatea casei, Oana a reiterat refuzul de a accepta o împărțire egală. Ea nu este de acord cu ideea ca proprietatea să fie „jumătate-jumătate”, chiar dacă Alex ar veni cu o anumită sumă sau ar contribui la interior. Motivul principal este faptul că Oana nu crede în lucrurile pe termen lung, considerând că viitorul este imprevizibil. Din acest motiv, spune că e bine ca fiecare să-și pună totul deoparte „așa cum trebuie” și „fiecare cu ale lui”.

Credeți că e mai bine să fii „pe siguriste” cu acte sau că așa ceva ucide romantismul unei case comune?