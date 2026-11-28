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Cabral a trecut printr-o transformare vizibilă în ultima perioadă, prezentând o scădere drastică în greutate. Acesta a slăbit 35 de kilograme, trecând de la 144 de kilograme, cât cântărea înainte, la actualele 109 kilograme.

Prezentatorul a vorbit despre acest proces la un eveniment monden, glumizând despre efortul de a rămâne „fresh” și menționând ironic alternativa de a ajunge „la groapă”.

În ceea ce privește planul sentimental, Cabral a evitat să dea detalii concrete. Când a fost întrebat cum stă lucrurile în viața lui privată, a răspuns evaziv, spunând că este „cu pălărie” și că își dorește doar să fie echilibrat.

Contextul personal este unul complicat, cei doi anunțând în luna mai a acestui an faptul că au divorțat, după ce anterior circulaseră zvonuri despre faptul că nu mai formează un cuplu.

Andreea Ibacka a recunoscut, în declarații date acum o lună, că a trecut printr-o perioadă dificilă după divorț. Fosta soție a prezentatorului a afirmat că a reușit să meargă mai departe fără a se plânge de milă, subliniind faptul că copiii ei sunt cei mai importanți în viața ei și că aceștia o ajută atât în momentele grele, cât și în cele fericite.

Sincer, respectăm vibe-ul de „fresh”, dar curiozitatea ne ia peste tot: oare ce înseamnă asta cu „pălăria”? Rămâne să vedem dacă ne mai dă și alte detalii sau dacă ne ține în suspense la infinit.