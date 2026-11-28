Stil de viață

Dacă te-ai uitat vreodată la oamenii care stau în picioare pe o placă în mijlocul unor ape liniștite, glisând cu o ușurință incredibilă, probabil ai crezut că e cea mai relaxată activitate de vacanță din lume. Realitatea e însă alta: în momentul în care urci pe placă și apa începe să îți testeze echilibrul, realizezi rapid că SUP cere mult mai mult decât pare la prima vedere.

Stand up paddleboarding-ul activează corpul într-un mod diferit față de gimnastica obișnuită făcută pe sol. Pentru a rămâne stabil, trebuie să îți flexezi ușor genunchii și să dai ritmul cu vâslul, moment în care grupuri musculare care adesea stau în letargie se trezesc simultan pentru a menține centrul de greutate exact unde trebuie.

Chiar și atunci când apele par calme, placa reacționează la orice mică deplasare a greutății tale sau la orice mic val. Pentru a nu pierde echilibrul, mușchii abdominali, cei spinali, gluteii și femurii, dar și mușchii din zona gleznelor și tălpilor, lucrează constant ca stabilizatori. Asta înseamnă că vei simți puncte de tensiune în zone ale corpului cu care probabil nu te-ai mai fi întâlnit într-un mod atât de intens.

Când începi să vâslești corect, forța nu trebuie să vină doar din brațe, ci din colaborarea trunchiului cu spatele și umerii. Fiecare tragere a vâslului prin apă lucrează mușchiul latissimus dorsi, umerii, bicepsul și tricepsul. Astfel, obții treptat o rezistență musculară mai bună, fără impactul brusc pe care îl au alte sporturi.

În funcție de ritmul ales și de condițiile apei, SUP poate funcționa fie ca un exercițiu aerob ușor, fie ca un antrenament solicitant de rezistență. În paralel cu efortul fizic, nevoia de a citi apa, de a menține o postură corectă și de a coordona respirația cu mișcarea îți curăță mintea și îți îmbunătățește concentrarea pe prezent.

Deci, cine mai vrea să se „relaxeze” pe apă și să descopere mușchi de care nici nu știa că există?