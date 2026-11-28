S-a terminat războiul pentru podgoria de la Miraval: Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns la un acord
Brad Pitt și Angelina Jolie au pus capăt disputei judiciare referitoare la vânzarea domeniului viticol din Franța, pe care îl cumpăraseră împreună. Fostul cuplu a anunțat vestea printr-un comunicat scurt în care precizează că au ajuns la o înțelegere amiabilă în interesul familiei lor și că nu vor mai face alte comentarii.
Proprietatea de la castelul Miraval, situată în departamentul Var, din sudul Franței, a devenit principalul punct de conflict în cadrul divorțului lor, un proces marcat de tensiuni majore. Totul a început în 2011, când cei doi s-au asociat cu o familie de viticultori pentru a produce un vin rose. După ce s-au despărțit în 2016, după o relație de 11 ani, podgoria a ajuns în centrul unei bătălii legale interminabile.
Tensiuni, răzbunări și acuzații grave
Conflictul a escaladat în februarie 2022, când Brad Pitt și-a acuzat fosta parteneră că i-a încălcat drepturile. Motivul? Angelina Jolie a vândut partea ei din podgorie unei filiale a companiei Stoli Group, deținută de un miliardar de origine rusă. În documentele judiciare, actorul a susținut că actrița a încercat să-i facă rău prin această tranzacție.
Angelina Jolie nu a rămas însă la capitolul de tăcere și a ripostat, acuzându-l pe fostul soț că a acționat cu dorința de răzbunare. Mai mult, aceasta a susținut că Brad Pitt a refuzat să îi răscumpere partea din proprietate deoarece ea nu a vrut să semneze un acord de confidențialitate. Conform actriței, acel acord ar fi împiedicat-o contractual să vorbească despre violențe fizice și emoționale comise asupra ei și asupra copiilor, referindu-se la o ceartă care a avut loc la bordul unui avion privat în 2016.
Cei doi au devenit cuplu în 2005, pe platoul filmului „Mr. and Mrs. Smith”, unde au interpretat rolurile principale.