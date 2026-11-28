Divertisment

Brad Pitt și Angelina Jolie au pus capăt disputei judiciare referitoare la vânzarea domeniului viticol din Franța, pe care îl cumpăraseră împreună. Fostul cuplu a anunțat vestea printr-un comunicat scurt în care precizează că au ajuns la o înțelegere amiabilă în interesul familiei lor și că nu vor mai face alte comentarii.

Proprietatea de la castelul Miraval, situată în departamentul Var, din sudul Franței, a devenit principalul punct de conflict în cadrul divorțului lor, un proces marcat de tensiuni majore. Totul a început în 2011, când cei doi s-au asociat cu o familie de viticultori pentru a produce un vin rose. După ce s-au despărțit în 2016, după o relație de 11 ani, podgoria a ajuns în centrul unei bătălii legale interminabile.

Tensiuni, răzbunări și acuzații grave

Conflictul a escaladat în februarie 2022, când Brad Pitt și-a acuzat fosta parteneră că i-a încălcat drepturile. Motivul? Angelina Jolie a vândut partea ei din podgorie unei filiale a companiei Stoli Group, deținută de un miliardar de origine rusă. În documentele judiciare, actorul a susținut că actrița a încercat să-i facă rău prin această tranzacție.

Angelina Jolie nu a rămas însă la capitolul de tăcere și a ripostat, acuzându-l pe fostul soț că a acționat cu dorința de răzbunare. Mai mult, aceasta a susținut că Brad Pitt a refuzat să îi răscumpere partea din proprietate deoarece ea nu a vrut să semneze un acord de confidențialitate. Conform actriței, acel acord ar fi împiedicat-o contractual să vorbească despre violențe fizice și emoționale comise asupra ei și asupra copiilor, referindu-se la o ceartă care a avut loc la bordul unui avion privat în 2016.

Cei doi au devenit cuplu în 2005, pe platoul filmului „Mr. and Mrs. Smith”, unde au interpretat rolurile principale.