Divertisment

Ariana Petre a demonstrat că pentru a fi carismatic și amuzant nu ai nevoie de experiență, ci doar de o doză serioasă de spontaneitate. Invitata alături de părinții săi, Mihai și Elwira Petre, și de sora mai mare, Catinca, la emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, fetița a reușit să cucerească publicul prin replicile sale savuroase, concurând chiar și cu marionetele Scamă și Blană la capitolul glume.

Fetița a dat dovadă de o maturitate surprinzătoare. Întrebată de Cătălin Măruță despre dinamica din familia sa, Ariana a explicat cu mult umor cine este cea care conduce lucrurile în casă. În replicile sale, fetița a subliniat faptul că mama ei se supără mai des, motivând acest lucru prin faptul că ei fac „niște chichinețe de greșeli”, precizând imediat că acestea sunt, de fapt, „niște greșeli micuțe”.

Lecții de viață de la o vârstă fragedă

Momentul în care publicul a erupt în aplauze a venit atunci când Ariana a fost provocată să explice care este, de fapt, rolul mamelor în viața copiilor. Răspunsul a fost unul surprinzător de structurat și matur pentru vârsta ei: „Nu, mamele sunt ca să te îngrijească când ești mic, după ești adolescent, te descurci. Iar după ești adult, îți creezi o familie”. Această declarație a lăsat părinții ei, Mihai și Elwira, cu zâmbete de mândrie pe buze, demonstrând că micuța are o viziune foarte clară asupra etapelor vieții.

Schimbul inedit propus de Cătălin Măruță

Cel mai amuzant moment al serii a apărut atunci când una dintre „furnicuțe” i-a sugerat Arianei ideea de a deveni prezentatoarea emisiunii în sezonul următor. Cătălin Măruță a decis să intre în joc și i-a propus fetiței un schimb neobișnuit: prezentatorul să meargă el la școală în locul ei, iar Ariana să preia locul lui în platoul emisiunii. Însă planul nu a fost acceptat așa cum se aștepta, micuța răspundând scurt și ferm: „Nu merge chiar așa”.

Când Măruță a insistat să afle de ce acest schimb nu ar funcționa, Ariana a dat replica care a stârnit cele mai mari hohote de râs. Fetița a explicat că trebuie mai întâi să învățe, pentru a nu ajunge ca marionetele Scamă și Blană. Această interacțiune a fost considerată unul dintre cele mai comice momente ale întregului show.

Cine conduce efectiv în familia Petre?

Curiozitatea lui Cătălin Măruță despre ierarhia din casa familiei Petre a condus la o altă scenă amuzantă. Pentru a afla cine ia deciziile importante, prezentatorul s-a așezat strategic între Elwira și Catinca, încercând să stimuleze o dezbatere între cele două. În final, concluzia a fost unanimă în platou: mama este „șefa” incontestabilă a casei.

Ariana a lăsat impresia de a fi o personalitate cuceritoare, care nu are nicio emoție în fața camerelor de filmat. Deși pare să aibă toate atuurile pentru a urma pașii părinților în lumina reflectoarelor, micuța a dat dovadă de pragmatism, subliniind că acest lucru se va întâmpla doar după ce își va termina educația.

Sincer, cine mai are nevoie de scenariul scris când ai o copilă care dă replici pe cât de mature, pe atât de amuzante?