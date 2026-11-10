Radu Banciu a ales diplomația după ce Șerban Huidu l-a numit „ipocrit”

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Radu Banciu a decis să nu riposteze agresiv după ce a fost vizat de Șerban Huidu, care l-a numit public ipocrit și l-a comparat cu liderii PSD. Deși suntem obișnuiți cu un Banciu care nu iartă pe nimeni când deschide gura, data aceasta jurnalistul a ales o abordare mult mai indulgentă, lăsând scena liberă pentru critici fără a intra într-un război deschis.

De unde a început toată tărăgănciul

Totul a pornit de la un videoclip mai vechi în care Radu Banciu i-a luat peste picior pe reprezentanții PSD care au zburat spre Mykonos în septembrie 2026. Jurnalistul s-a amuzat pe seama politicienilor, ironizând faptul că aceștia își permit vacanțe în destinații de lux, dar nu știu nici măcar să pronunțe corect numele locurilor unde se plimbă.

Liniștea nu a durat însă prea mult, deoarece Șerban Huidu, prezentatorul emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, a intervenit rapid. „Cârcotașul” l-a luat în vizor pe Radu Banciu, reprocându-i ipocrizia și recomandându-i să învețe cum se pronunță corect Monaco și Mykonos înainte de a mai râde de alții. Argumentul lui Huidu a fost simplu: nu poți să le dai lecții politicienilor dacă te împiedici și tu de aceleași cuvinte.

„Ipocritule!” – Atacul direct de la Cronica Cârcotașilor

Șerban Huidu nu s-a rezervat din cuvinte în cadrul emisiunii sale, folosind un ton direct și destul de dur. Acesta a declarat: „Bre, ipocritule! Nu e Mykonos, cum nu e nici Monaco. E adevărat, e Monaco, dar nu e nici Mykonos. Că nu e! De ce? Că ești ipocrit, de aia. Îi tragi pe ăia de ureche, dar tu faci la fel ca ei”.

Prin aceste cuvinte, Huidu a vrut să demonstreze că Banciu a căzut în aceeași capcană a pronunției greșite, transformând critica jurnalistului la adresa politicienilor într-o formă de ipocrizia publică. În esență, Huidu l-a trimis direct la tablă, sugerând că jurnalistul merită „corigenți” înainte de a mai judeca pe cineva.

Reacția neașteptată a lui Radu Banciu

Radu Banciu a vorbit pentru CANCAN.RO despre această situație, iar reacția lui a surprins. În loc să organizeze o contraofensivă verbală, jurnalistul a ales diplomația și a afirmat că Șerban Huidu are tot dreptul să spună ceea ce dorește. Banciu a subliniat faptul că și el a criticat diverse persoane de-a lungul vieții, deci este normal ca și el să fie vizat acum.

„E dreptul lui. Nu mă deranjează în niciun fel și nu este nicio râcă între noi. Huidu e cronicar vechi, îl știu de ani de zile. Și eu am spus destule despre ei”, a declarat Radu Banciu.

Această atitudine demonstrează că Banciu a devenit mai răbdător și mai tolerant cu trecerea timpului, spre deosebire de prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor”, care nu pare să fi făcut același progres în ceea ce privește răbdarea. În timp ce unii oameni de televiziune s-ar fi aprins imediat dacă ar fi fost jigniți în direct de un coleg de breaslă, Banciu a spus că Huidu are dreptul să spună ce vrea.

Sincer, cine s-a născut cu abilitatea asta de a sta calm când te numă toată lumea ipocrit la televizor?