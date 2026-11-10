Diana Bernițan a făcut publică noua relație: „Pentru că a fost mult timp doar ploaie pe strada mea, acum a răsărit soarele”

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Diana Bernițan a decis ca ziua ei de naștere să fie momentul în care să își facă publică noua relație. Aceasta a postat imagini în compania noului iubit, transmitând un mesaj emoționant despre speranță și despre felul în care viața a surprins-o după o perioadă extrem de dificilă.

Pentru Diana, acest gest marchează un nou capitol. Aceasta a explicat pe Instagram că a simțit că a venit momentul potrivit să împărtășească cu ceilalți o parte din prezentul său. În mesajul publicat, a subliniat că experiențele prin care trece o persoană o pot schimba, o pot face mai puternică și o pot maturiza, învățând-o să privească lucrurile cu alți ochi.

O perspectivă nouă asupra fericirii

În ceea ce privește noua poveste de iubire, Diana a menționat că a învățat să nu mai grăbească nimic și să lase lucrurile să vină la timpul lor. Aceasta a ales să primească cu inima deschisă tot ceea ce este frumos, folosind metafora ploii și a soarelui pentru a descrie tranziția de la suferință la liniște.

De asemenea, a declarat că, indiferent de furtunile prin care trece cineva, există dreptul de a spera din nou, de a zâmbi și de a fi fericit. Văduva regretatului violonist a subliniat faptul că nu uită trecutul și nici momentele importante care au făcut parte din existența ei, însă își dorește să privească înainte și să se bucure de ceea ce îi oferă prezentul.

Diana a mai adăugat că anumite amintiri vor avea întotdeauna un loc aparte în sufletul ei, fiind părți din povestea sa pe care le va purta mereu cu respect și iubire. Totuși, credința ei este că se poate păstra frumosul din ceea ce a fost, în timp ce se acceptă fericirea de astăzi. În prezent, ea se simte recunoscătoare pentru oamenii care îi aduc liniște, pentru zâmbetele sincere și pentru momentele care îi fac sufletul fericit, precum și pentru începuturile frumoase care nu pot fi anticipate.

Reacția mamei regretatului violonist

La scurt timp după ce noua relație a devenit publică, mama lui Gabi Stângău a distribuit pe Facebook un mesaj cu subînțeles. Femeia nu a oferit explicații suplimentare și nu a precizat cui îi este adresată textul, însă a ales să publice un citat.

Mesajul distribuit de mama artistului spunea: „Omul care își construiește tronul pe suferința altora va descoperi că puterea fără respect nu este domnie, ci doar o sentință amânată”.

Contextul tragediei din 2024

Diana Bernițan a trecut printr-o perioadă marcată de suferință în urma accidentului în care Gabi Stângău și-a pierdut viața. Artistul s-a stins în februarie 2024, în comuna Dumbrăvița din județul Maramureș, în urma unui accident de ATV.

Tragedia a șocat lumea muzicii din România, mai ales că Gabi Stângău avea 32 de ani și își sărbătorise ziua de naștere cu doar două zile înainte de incidentul fatal. La aproape trei ani de la acel moment, Diana a ales să vorbească deschis despre vindecare și despre dorința de a merge mai departe.