Adela Zaharia vine la Constanța pentru un dialog muzical cu Ioan Holender

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Adela Zaharia, recunoscută global ca una dintre cele mai apreciate soprane ale momentului, va fi prezentă pe 14 și 15 noiembrie la Cazinoul din Constanța. Artistul va susține un recital-eveniment în cadrul Cazino Music Festival, într-un format de dialog cu maestrul Ioan Holender, directorul artistic al festivalului.

Nu este vorba despre un recital clasic. Ioan Holender a creat un concept inedit și atractiv, cu o componentă emoțională puternică. Ideea este ca muzica, pe care acești artiști o interpretează pe cele mai mari scene din lume, să se întâlnească acasă, în România, cu poveștile lor personale. Totul va fi livrat printr-un dialog live, în fața publicului, unde muzica va însoți povestea fiecăruia.

Din culisele operelor mondiale

Întâlnirea celor două personalități pe scena Cazinoului nu este doar o incursiune în universul muzical al Adelei Zaharia. Va fi o conversație ghidată de Ioan Holender despre marile scene ale lumii, despre cum se construiește o carieră internațională și despre experiențele reale din culisele operei contemporane. Maestrul vrea să afle și să transmită publicului cum a început totul pentru artiști: de unde au știut că au voce, cum a fost la început și cum și-au pavat drumul spre succes.

Holender, care semnează conceptul și viziunea artistică a Cazino Music Festival, consideră că publicul nu trebuie să vină la concerte cu prejudecata că trebuie să cunoască dinainte repertoriul sau biografia artistului pentru a se bucura de muzică. El îndeamnă oamenii să vină cu curiozitate și cu mintea deschisă, pentru a lăsa loc descoperirii, într-un efort de a apropia publicul de talentul și sufletul artiștilor.

O revenire cu rădăcini dobrogene

Adela Zaharia s-a arătat entuziasmată de posibilitatea acestor concerte din Constanța, apreciind faptul că dialogul se îmbină cu cele mai reprezentative momente muzicale din cariera ei. Artistul a menționat că este o ocazie pentru publicul românesc să o cunoască așa cum este ea în realitate: sincera, deschisă și firească. De asemenea, a subliniat faptul că o onorează să contribuie la acest nou suflu cultural pentru oraș, amintind un detaliu mai puțin cunoscut despre ea: este dobrogeancă în proporție de 50%.

Cazino Music Festival, care își propune să devină o tradiție culturală anuală la malul Mării Negre, a adunat din septembrie până acum artiști renumiți. Pe lângă Adela Zaharia, festivalul va găzdui și pe baritonul Ionuț Pascu, care va avea propriul recital pe 21 și 22 noiembrie, respectând același format de dialog cu Ioan Holender.

Parcursul unei „revelații” în operă

Adela Zaharia este o soprană română care și-a construit o carieră de profil după mutarea în Germania, unde a lucrat inițial la Komische Oper Berlin. În prezent, ea este solistă la Deutsche Oper am Rhein din Düsseldorf. Un punct culminant în parcursul ei a fost câștigarea primului loc la prestigiosul concurs Operalia World Opera Competition în 2017, moment după care s-a impus rapid pe scenele lirice mondiale, fiind numită „o adevărată revelație” de presa internațională.

Printre reperele recente ale artistei se numără debutul la Metropolitan Opera din New York, unde a interpretat rolul Musettei din La Bohème, și revenirea la Teatro Real Madrid pentru rolul Violettei Valéry din La Traviata. De asemenea, a apărut pe scene precum Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Oper Frankfurt, Opéra National de Paris, Deutsche Oper am Rhein și Opera Națională a Țărilor de Jos. Repertoriul ei este impresionant, incluzând roluri emblematice precum Lucia di Lammermoor, Donna Anna, Gilda, Giulietta și Konstanze, interpretări care i-au adus aprecierea criticilor și a publicului.

Ioan Holender aduce în acest proiect o experiență vastă, fiind fost director al Operei de Stat din Viena între 1992 și 2010 — cel mai lung mandat din istoria instituției — și fost director artistic al Festivalului George Enescu.

Cine mai vine la Constanța să vadă opera fără să se simtă „străin” de ea?