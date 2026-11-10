Ana Morodan, probleme de sănătate. Influencerița a ieșit în public cu masca pe față: „Nu mă simt bine”

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Ana Morodan a decis să fie transparentă cu urmăritorii ei și a recunoscut că se confruntă cu probleme de sănătate. Influencerița a apărut într-un clip purtând o mască de protecție și a mărturisit că nu se simte bine, însă a subliniat faptul că nu este obișnuită să se plângă, chiar dacă trece printr-un moment dificil.

Influencerița a urmat un tratament timp de opt luni, după ce a aflat că se confruntă cu probleme de sănătate, și a fost nevoită să se retragă pe o perioadă nedeterminată. Ana a fost destul de directă cu fanii, spunându-le că a ajuns la vârsta la care realizează cât de important este să ai grijă de tine, deoarece odată ce pierzi sănătatea, totul s-a terminat, iar procesul de recuperare este și foarte costisitor.

„Un pic de realitate. Nu mă simt bine, nu o să plâng de asta și da, practic, trebuie să port cu mască (...) Deci, credeți-mă că am ajuns la vârsta la care vă zic să aveți grijă de sănătatea voastră”, a scris ea pe Instagram.

Influencerița a mai detaliat și faptul că ultimele luni din 2026 au fost extrem de grele pentru ea. Ana a recunoscut că s-a confruntat cu situații care au ajuns să o sperie, însă privește totul cu optimism, considerând că aceste experiențe au contribuit la faptul că a devenit mai puternică.

Ea a descris anul 2026 ca fiind unul „greu al naibii”, dar plin de aventuri pe care se bucură că le-a trăit. Bruneta le-a mulțumit celor care i-au fost alături în perioada asta și a concluzionat că drumurile care au început prin a o speria au fost cele care au condus-o în locuri fără de care nu și-ar mai imagina viața acum.