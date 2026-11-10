Campion european și acum în Asia Express: cine este Alin Alexuc, „Uriașul” care a trecut de la saltea la antrenorat

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Alin Alexuc a devenit un nume cunoscut pentru publicul larg datorită participării sale la Asia Express. În emisiune, acesta face echipă cu fostul fotbalist Gabriel Torje, iar cei doi au ajuns în etapa finală a competiției. Deși acum se descurcă cu resurse limitate și bariere lingvistice pe Drumul Mătăsii, Alin vine dintr-o lume unde disciplina și rezistența fizică au fost regulile de bază, fiind unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României în luptele greco-romane din ultimii ani.

Alin Alexuc este un sportiv de performanță, fost luptător la categoria grea, care a reprezentat România la patru ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020 (desfășurate în 2021) și Paris 2024. Cea mai bună clasare olimpică a sa a fost locul cinci, obținut în 2016 la Rio de Janeiro, unde a concurat la categoria 98 de kilograme. Ulterior, la edițiile de la Tokyo și Paris, a trecut la categoria 130 de kilograme, unde s-a confruntat cu cei mai puternici sportivi din lume.

De la aurul european la podiumul mondial

Cea mai mare realizare a lui Alin Alexuc a venit în februarie 2020, când a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de la Roma, la categoria 130 de kilograme. A fost momentul în care și-a împlinit visul de a auzi imnul României la o competiție de acest nivel. Succesul nu a fost întâmplător, deoarece anterior obținuse medalii de bronz la Campionatele Europene din 2018 și 2019. Performanța sa a fost recunoscută și de Federația Română de Lupte, care l-a desemnat cel mai bun luptător român al anului în urma rezultatului din 2020.

Palmaresul său a continuat să crească și la nivel mondial. În 2022, Alin a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Belgrad, confirmând că se numără printre cei mai valoroși luptători ai categoriei sale. Este supranumit „Uriașul”.

Retragerea și noua provocare: antrenorul

După participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, Alin Alexuc a decis să încheie capitolul activității competiționale. În decembrie 2024, la vârsta de 34 de ani, a anunțat oficial retragerea din sport. Totuși, nu a ales să se îndepărteze de luptele greco-romane, ci a decis să rămână implicat în pregătirea generațiilor noi, trecând în postura de antrenor.

Acum, Alin face parte din echipa Clubului Sportiv Dinamo București și a preluat responsabilitatea de antrenor coordonator al lotului național Under 23. Trecerea aceasta a fost descrisă de el ca o provocare majoră, deoarece responsabilitățile s-au schimbat complet. Dacă înainte era cel care primea indicațiile, acum este cel care trebuie să ghideze sportivii.

Într-o declarație pentru ProSport, Alin a explicat că lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Acesta a menționat că pregătea un grup de zece sportivi, cu care se afla în cantonament în Croația pentru a se pregăti de Campionatele Europene din luna martie. De asemenea, a mulțumit președintelui Răzvan Pîrcălabu pentru încrederea acordată în capacitatea sa de a prelua acest rol.

Adaptarea de la saltea la aventurile din Asia Express

Participarea la Asia Express îi permite publicului să îl vadă pe Alin într-un context total diferit. Dacă în cariera sportivă limitele erau testate pe saltea, în emisiune trebuie să demonstreze adaptabilitate, răbdare și spirit de echipă. Experiența sa de sportiv de performanță îi oferă un avantaj în ceea ce privește rezistența fizică și capacitatea de a lupta pentru un obiectiv.

Cu toate acestea, competiția televizată pune accent pe alte abilități, precum strategia și gestionarea situațiilor neprevăzute. Conexiunea creată cu Gabi Torje a fost esențială pentru parcursul lor, ajutându-i să ajungă în etapa finală a competiției. Alin Alexuc, născut pe 3 februarie 1990 la Botoșani, a început sportul încă din copilărie, iar anii de sacrificii și cantonamente l-au condus în elita sportului românesc.