„Mai dulce ca savarina”: Bianca Ghiurcă și Andrușca s-au fotografiat împreună la botezul lui Milan

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Bianca Ghiurcă și Andrușca s-au fotografiat împreună la botezul fiului Iustinei Loghin și al lui Cornel Luchian. Cele două, care au făcut parte din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, au făcut mai multe poze împreună.

În una dintre pozele ajunse pe profilul de Instagram al Biancăi, cele două par să se sărute pe buze. Pentru a alimenta misterul, soția Prințului Marco a însoțit imaginea cu o glumă despre plecarea lor din Thailanda: „Vă spunem adevărul, noi două am plecat împreună acasă”.

Bianca a alintat-o de mai multe ori pe Andrușca, numind-o „frumoasa mea”. Într-o altă postare, în care apare ispita, a continuat în același ton: „Ești mai dulce ca savarina”.