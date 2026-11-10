Dana Roba nu cedează: „Nu m-am luat de ea”, îi spune lui Robert Lele după drama machiajului de nuntă

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Dana Roba își susține poziția chiar și la aproape două luni după nunta lui Robert Lele cu Andra Volos. Într-un podcast, make-up artista a precizat că observația ei referitoare la machiajul miresei a fost una strict profesională și a negat faptul că ar fi atacat-o personal pe aceasta.

„Nu m-am luat de ea: nu am spus că e proastă sau urâtă”, a declarat Dana Roba. Ea a insistat că fetele care se pricep la make-up i-au dat dreptate, susținând că Andra Volos nu a fost machiată profesional în ziua nunții.

Disputa a pornit la câteva zile după nunta de la finalul lunii septembrie, când Dana Roba a criticat machiajul purtat de Andra Volos, iar mireasa și Robert Lele au reacționat. Andra Volos a acuzat-o pe make-up artistă pe TikTok, sugerând că totul este o strategie pentru a atrage noi cliente. Mireasa a fost destul de directă cu amenințările: „Eu, pe bune, o bat de-i sar capacele. Dacă îi dau, cred că, doi pumni în gură, a murit”.

În revenșa sa din podcast, Dana Roba și-a mutat focul pe Robert Lele, reproșându-i că a făcut glume pe seama situației ei. Make-up artista a fost destul de dură în ceea ce privește comportamentul acestuia: „În primul rând, ai decăzut în fața oamenilor. În al doilea rând, ești un prost, pentru că și tu ai fete. În al treilea rând, e un Dumnezeu sus care își ia notițe!”.