Dana Roba nu cedează: „Nu m-am luat de ea”, îi spune lui Robert Lele după drama machiajului de nuntă
Dana Roba își susține poziția chiar și la aproape două luni după nunta lui Robert Lele cu Andra Volos. Într-un podcast, make-up artista a precizat că observația ei referitoare la machiajul miresei a fost una strict profesională și a negat faptul că ar fi atacat-o personal pe aceasta.
„Nu m-am luat de ea: nu am spus că e proastă sau urâtă”, a declarat Dana Roba. Ea a insistat că fetele care se pricep la make-up i-au dat dreptate, susținând că Andra Volos nu a fost machiată profesional în ziua nunții.
Disputa a pornit la câteva zile după nunta de la finalul lunii septembrie, când Dana Roba a criticat machiajul purtat de Andra Volos, iar mireasa și Robert Lele au reacționat. Andra Volos a acuzat-o pe make-up artistă pe TikTok, sugerând că totul este o strategie pentru a atrage noi cliente. Mireasa a fost destul de directă cu amenințările: „Eu, pe bune, o bat de-i sar capacele. Dacă îi dau, cred că, doi pumni în gură, a murit”.
În revenșa sa din podcast, Dana Roba și-a mutat focul pe Robert Lele, reproșându-i că a făcut glume pe seama situației ei. Make-up artista a fost destul de dură în ceea ce privește comportamentul acestuia: „În primul rând, ai decăzut în fața oamenilor. În al doilea rând, ești un prost, pentru că și tu ai fete. În al treilea rând, e un Dumnezeu sus care își ia notițe!”.