Ionuț Mocăniță a reacționat după declarațiile Claudiei Ion: „M-am simțit a mia oară neapreciat”

Vedete

Ionuț Mocăniță nu a înghițit ușor modul în care Claudia Ion a povestit despre certurile lor. Concurentul de la Insula Iubirii a aflat, prin cutia cu surprize din vila băieților, detaliile despre conflictul lor, dar și faptul că partenera sa nu vrea să facă testul poligraf.

Claudia a dat ca exemplu un halat gros lăsat în baie, momentul care ar fi declanșat o ceartă dusă până la despărțire. Ionuț a spus că detaliile legate de halat și de gătit l-au deranjat și că Claudia a vorbit „extrem de urât”, ceea ce nu i se pare „demn de o femeie”.

Se pare că problemele de comunicare nu sunt noi, pentru că Ionuț spune că încă de acasă încercase să discute cu ea despre reacțiile sale când se enervează. El a încercat să o convingă să nu se exteriorizeze așa și să vadă „paharul pe jumătate plin” pentru a găsi o soluție care să îi ajute pe amândoi.

Ionuț a luat în calcul că tonul Claudiei ar putea fi o reacție la propriile lui declarații, la faptul că el s-a deschis și a spus ce a spus. Totuși, concluzia lui este destul de amară: „M-am simțit a mia oară neapreciat”.

Ionuț a spus că vrea să lămurească lucrurile cu Claudia când se vor întâlni: „O să am de vorbit cu ea treaba asta”.