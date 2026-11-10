Andreea Tonciu despre viața de mamă și certurile cu soțul ei, Daniel Niculescu

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Andreea Tonciu a decis să vorbească deschis despre cum i-a influențat viața statutul de mamă, rol pe care îl are de zece ani. Dacă în trecut o vedeam constant la televizor și avea o imagine total diferită, în prezent vedeta este dedicată total creșterii și educației fiicei sale, Rebeca. Bruneta recunoaște că acest rol a schimbat-o complet și că se simte o femeie foarte împlinită din ceea ce face acum.

Rutina de „mamă devotată” și reguile din casă

Andreea Tonciu admite că programul ei este centrat pe copil și că se ocupă personal de toate treburile casnice. Aceasta pregătește casa, curăță camera și se asigură că fiica ei are toată atenția necesară. Vedeta a declarat că nimeni nu s-ar fi așteptat ca ea să fie o mamă atât de grijulie și devotată, insistând pe faptul că gătește totul pentru Rebeca, ca micuței să nu îi lipsească nimic din frigider.

În ceea ce privește alimentația, Andreea Tonciu evită supermarketurile, deoarece nu este de acord cu produsele de acolo. Ea cumpără legumele și fructele exclusiv din piață, iar carnea o ia de la măcelărie, considerând că mâncarea de acasă este cea mai sănătoasă opțiune pentru familia ei. De asemenea, vedeta a menționat că se simte confortabil în bucătărie și îi place să gătească diverse preparate.

Relația cu fiica ei și „șeful” din casă

Deși se implică intens în educația fiicei sale, Andreea Tonciu recunoaște cu amuzament că Rebeca o cam domină, spunând că și-a găsit „șeful”. Totuși, mama a ales o abordare bazată pe înțelegere și explicații, nu pe interdicții sau pedepse. De exemplu, în ceea ce privește timpul petrecut pe telefon, Andreea i-a stabilit o limită de trei ore, explicându-i fiicei că dacă depășește această limită, va trebui să își asume consecințele.

Această metodă a funcționat, deoarece Rebeca respectă programul și lasă telefonul la ora 9:00 și merge la culcare, fără să existe scandaluri sau cearte. Andreea Tonciu este mândră de faptul că fiica ei este înțelegătoare și educată, menționând că primește complimente peste tot unde ies împreună, inclusiv în țările străine, pentru deșteptarea și comportamentul micuței.

Divergențele cu Daniel Niculescu și rolul tatălui

În familie există însă și puncte de vedere diferite, mai ales când vine vorba de răsfățul acordat copilului. În timp ce Andreea Tonciu se consideră mai autoritară, ea spune că soțul ei, Daniel Niculescu, este „mână largă”. Astfel, Rebeca, care are 10 ani, știe că dacă mama îi refuză ceva, tatăl îi va face poftele.

Această diferență de abordare vine și din faptul că Daniel Niculescu este adesea plecat de acasă din cauza treburilor sale și ajunge de obicei seara. Deoarece petrece mai puțin timp cu fiica lor comparativ cu mama, este firesc ca el să tindă să o răsfățe mai mult atunci când sunt împreună. Totuși, cei doi parteneri se înțeleg reciproc, Daniel ocupându-se, de exemplu, de preluarea copilului de la școală atunci când Andreea nu poate.

Căsnicia de 12 ani și prioritățile actuale

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu sunt împreună de peste 12 ani, iar vedeta afirmă că căsnicia lor decurge normal. Totuși, ca în orice cuplu, apar și discuții în contradictoriu și divergențe. Aceste certuri pornesc, de cele mai multe ori, de la lucruri banale și se rezolvă rapid. Deși își fac timp și pentru relația lor personală, fiica lor rămâne prioritatea numărul unu.

Implicarea totală a brunetei în creșterea copilului este motivată și de faptul că, în prezent, nu are un loc de muncă. Ea consideră că este natural să se dedice familiei dacă nu are alte obligații profesionale. Această dedicare a fost observată și de la școală, unde „miss-ul” a fost surprinsă de faptul că Andreea gătește pentru fiica ei, spre deosebire de alți părinți care nu se implică la fel în dieta copiilor. Vedeta crede cu tărie că atunci când cineva decide să aibă un copil, trebuie să se ocupe cu adevărat de el, renunțând la ieșiri și alte activități pentru a se axa pe nevoile acestuia.