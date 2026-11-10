De la trofee și bani mulți la doi ani în Gara de Nord: povestea cutremurătoare a Lilianei Petrișor la Chefi la cuțite

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Imaginează-te cu peste 42 de medalii și trofee în palmares și banii care curg pe rând. Așa a fost viața Lilianei Petrișor, care timp de zece ani a dominat biliardul, participând la toate turneele importante și câștigând aproape tot ce se putea. Dar, cum se întâmplă uneori, succesul nu a fost permanent, iar lucrurile s-au schimbat.

Totul s-a schimbat când clubul de biliard s-a închis, iar Liliana a rămas fără stabilitate și fără un loc unde să stea. De la culmile sportive a ajuns să trăiască un calvar pe stradă, o perioadă în care s-a confruntat cu lipsurile și nesiguranța totală.

Cea mai grea parte a acestei povești este faptul că Liliana a dormit doi ani în Gara de Nord. Acolo a trecut prin boli, foamete, lipsă de somn și lipsă de afecțiune. „Fac parte din acel 1% care a scăpat cu viață din așa ceva”, a povestit ea în noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Liliana a dezvăluit că a fugit de acasă la vârsta de 14 ani împreună cu sora ei, însă, spre deosebire de aceasta, ea nu s-a mai întors.

Acum, la 46 de ani, Liliana Petrișor ajunge în fața juraților la „Chefi la cuțite”. Deși vine pentru un concurs gastronomic, povestea ei de supraviețuire este cea care ne lasă fără cuvinte. Este incredibil cum poți trece de la statutul de campioană națională la cel de persoană fără adăpost, dar și mai impresionant faptul că a scăpat cu viață.

Sincer, ne face să ne gândim de două ori înainte să ne plângem de orice mică problemă cotidiană. Cine s-ar fi așteptat ca o astfel de experiență să se regăsească în bucătăria de la Chefi?