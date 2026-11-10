Ema Oprișan a plecat în vacanță: pașapoarte încurcate, bagaje pierdute și vibe pozitiv

Vedete

Ema Oprișan a ales să plece în vacanță fără copii, lăsându-i pe cei mici acasă pentru că simțea nevoia să facă ceva doar pentru ea. Însă, dacă s-a așteptat la un start liniștit, realitatea a fost alta, pentru că peripețiile au început încă din faza de plecare.

Bruneta a povestit pe Instagram că a încurcat pașaportul ei cu al fiului său, Noah. Din cauza acestei confuzii, a fost nevoită să se întoarcă acasă în timp util pentru a putea ajunge apoi la aeroport. Dacă s-ar fi oprit aici, ar fi fost o poveste clasică de „fail” înainte de zbor, dar norocul nu a fost de partea ei nici la destinație.

Ajunsă acolo, Ema a povestit că i s-a pierdut bagajul în aeroport. Deși speră să îl recupereze curând, ea spune că este singura persoană căreia i s-a întâmplat acest lucru.

În ciuda haosului, Ema Oprișan a ales să vadă partea plină a paharului. Ea a declarat că „nimic nu poate să îmi schimbe starea” și că se bucură de vremea superbă și de oamenii care i-au rămas alături. Pentru ea, atmosfera și oamenii sunt cele mai importante, iar zâmbetul ei pare să îi influențeze pozitiv și pe cei din jur.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt oficial divorțați.