Ian și Andreea Homescu s-au sărutat la Insula Iubirii! „Pot să mă hidratez cu tine?”

Vedete

Ian și Andreea Homescu au trecut direct la acțiune în ediția de sâmbătă seara. Cei doi s-au sărutat pe buze în timp ce se aflau la date, după ce Ian a lansat o replică destul de îndrăzneață: „Pot să mă hidratez cu tine?”.

Sărutul nu a fost exact o surpriză, având în vedere că Ian și-a arătat interesul pentru Andreea încă din primele zile petrecute pe insulă, iar legătura dintre ei a devenit tot mai puternică pe parcursul emisiunii.

În timp ce Ian încerca să „se hidrateze”, relația lui cu Mira a ajuns la un punct critic. Mira s-a apropiat de George Jaguarul, cu care a dormit chiar și în același pat, imagini care i-au fost prezentate lui Ian. Mira a declarat că nu simte vinovăție pentru gestul acesta, susținând că relația cu Ian era una toxică și că nu mai simte nimic pentru el odată ce a început să simtă ceva pentru George.

Ian a recunoscut că experiența de la Insula Iubirii i-a afectat sentimentele și l-a făcut să privească diferit relația în care se afla. Acesta a mărturisit că a văzut lucruri urâte care i-au schimbat părerea și au lovit direct în sentimentele sale.

Sincer, replica cu „hidratarea” a fost cam forțată, dar măcar au avut curajul să se sărute în văzul tuturor. Oare mai rămâne ceva din relația lui Ian cu Mira sau a fost doar un decor pentru drama din Thailanda?