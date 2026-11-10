Alexandru Ciucu despre relația cu fiicele sale după divorțul de Alina Sorescu: „Prefer să stau foarte mult cu ele”

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Alexandru Ciucu pune acum pe primul loc timpul petrecut alături de Carolina și Raisa. După separarea de Alina Sorescu, designerul a decis să își reorganizeze complet programul, astfel încât să se adapteze perioadelor în care cele două fete se află în grija lui. Deși are numeroase responsabilități profesionale care îi ocupă agenda, acesta susține că face tot posibilul să le acorde maximum de atenție atunci când sunt împreună.

Alina Sorescu este solistă și prezentatoare TV, gazda emisiunii Tonomatul DP2 de pe TVR 2.

Regulile stabilite de instanță pentru custodia fetelor

Viața celor două fete este acum organizată conform deciziilor instanței, care a stabilit un program clar pentru ambii părinți. În timpul anului școlar, Carolina și Raisa petrec o săptămână pe lună alături de Alexandru Ciucu, plus două weekenduri lunare.

Vacanțele școlare și zilele de naștere au fost împărțite în mod egal între tată și mamă. Chiar dacă programul stabilit după divorț nu îi permite designerului să fie prezent zilnic în viața fiicelor sale, acesta a declarat că încearcă să profite la maximum de fiecare moment în care fetele se află la el.

Sacrificiile din viața socială și implicarea personală

Alexandru Ciucu a mărturisit că a ales să renunțe la anumite invitații și ieșiri în oraș pentru a se ocupa personal de fetele sale. Un exemplu recent a fost un weekend în care a fost invitat la un club din București. Deși a recunoscut că i-ar fi plăcut să meargă, a preferat să rămână acasă pentru că avea de lucrat cu fetele.

Designerul a dezvăluit că, deși beneficiază de ajutor în perioada în care fiicele sale sunt la el, el preferă să se implice personal în activitățile lor. „Las totul la o parte”, a explicat acesta, subliniind faptul că prioritizarea copiilor primează în fața distracțiilor din oraș.

Provocările școlare și plăcerea de a fi tată de fete

O parte importantă din timpul petrecut împreună este dedicată studiului. Alexandru Ciucu a menționat că au lucrat împreună la teme de geometrie, algebră și română, observând că acestea sunt foarte grele. El consideră că este esențial ca părinții să fi învățat bine pe vremea lor pentru a se putea descurca acum cu temele copiilor. Conform lui, dacă nu ai învățat bine în școală, ajungi să ai o problemă serioasă când trebuie să îi ajuți pe copii.

În ceea ce privește experiența de părinte, designerul a recunoscut cu entuziasm că îi place să fie tată de fete. Acesta a spus că i se pare foarte frumos ca un bărbat să aibă fete.