Prințul Marco a intrat în „clubul select” al concurenților care au cedat ispitelor la Insula Iubirii

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Prințul Marco a făcut parte din cel mai discutat moment al ediției din 6 noiembrie, după ce a petrecut 24 de ore împreună cu ispita Gabriella. Cei doi au petrecut o noapte pasională la hotel, fapt prin care Marco a intrat într-un „club select” de concurenți care au ajuns să facă dragoste cu ispitele pe durata emisiunii.

Să fim sinceri, sezonul ăsta e destul de „ofertant” în acest sens. Marco și Gabriella nu sunt primii care au avut relații intime; Bianca Iotu și Narcis au fost primii care au intrat în acest top în sezonul curent.

Recenzii de „performanțe” din sezoanele trecute

Privind retrospectiv la cele zece sezoane, mulți concurenți au cedat tentației, iar unii au transformat flirtul în ceva mult mai concret. Deea a fost printre primele care au trecut la relații intime cu o ispită, alegându-l pe Tomiță Giurgea, în timp ce venise în emisiune alături de Cristi. Tot în primul sezon, Loredana Paraschiv a cedat atracției pentru Raul, fapt care a dus la ruptură cu partenerul ei, Liviu Georgescu.

O altă Loredana, partenera lui Hamude, s-a apropiat de Sorin Radu, iar momentul a fost extrem de tensionat, mai ales când Hamude a văzut imaginile la bonfire. De asemenea, Diana Constantin a ales ispita Andi, lucru care a contribuit la destrămarea relației ei cu Ben.

În sezonul trei, Bianca, partenera lui Liviu, a avut relații intime cu Sorin, iar după emisiune ea a avut declarații dure la adresa lui Liviu. Totodată, Marinela Mavrodin a petrecut o noapte intimă cu Cristi, deși venise pe insulă alături de Iulian Chiru.

Când bărbații nu au rezistat tentației

Nu doar femeile au fost „vulnerabile”. Andrei Rotaru, care a participat cu soția sa, Cristina, s-a apropiat de ispita Diandra. Cei doi au fost surprinși în ipostaze incendiare, iar Andrei a confirmat ulterior că au întreținut relații intime, vorbind deschis despre asta într-un interviu în noiembrie 2024.

Ella Vișan a avut o relație intimă cu ispita supremă Teo Costache, deși era cu Andrei Lemnaru. Asta a creat o ruptură între cei doi, care aveau planuri de nuntă. Andrei Lemnaru nu a stat pe sidelines după ce s-a destrămat relația cu Ella și s-a apropiat de Andrușca, cu care a avut un moment intim în baie, surprins de camere.

În final, Bianca Iotu s-a apropiat de Narcis Bujor, cu care a avut relații intime în mare și în baie, declanșând o reacție puternică din partea partenerului ei, Remi Dobre.

Scorul final: cine conduce clasamentul?

Dacă facem un calcul rapid pe baza acestor momente, opt dintre concurenții care au cedat ispitelor sunt femei, iar bărbații erau doar doi: Andrei Rotaru și Andrei Lemnaru. Prințul Marco a redus însă diferența după episodul cu Gabriella, așa că „scorul” actual este de 8–3 pentru femei.

Ne întrebăm doar dacă Marco se simte acum „campion” sau dacă regretă că a intrat în acest club select.