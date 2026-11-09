Amalia de la Mireasa a dat cu sarcasm pe TikTok: „Ce frumos e să știi că ocupi atât de mult spațiu în mintea unora”

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Amalia a ales varianta cu sarcasm pe TikTok, postând un mesaj despre invidie după ce printre urmăritorii ei au început să circule zvonuri despre o eventuală despărțire de Sebastian. Fosta concurentă nu l-a pomenit pe Sebastian și nu a precizat dacă postarea are vreo legătură directă cu relația lor.

În postarea publicată, Amalia vorbește despre oamenii care îi privesc cu invidie pe cei care își văd de viața lor, iar mesajul a fost unul destul de tăios: „Unii oameni sunt invidioși doar pentru că îți vezi de viața ta. Roagă-te pentru ei. E greu să fii atât de nefericit”.

Tot în descrierea postării a păstrat tonul ironic, fără să dea nume celor cărora le răspunde: „Ce frumos e să știi că ocupi atât de mult spațiu în mintea unora”.

Speculațiile fanilor au început în ultimele zile, însă dovezile digitale spun altceva. Fotografiile în doi sunt încă prezente pe profilurile Amaliei și ale lui Sebastian, iar cei doi finaliști ai sezonului 13 de la Mireasa se urmăresc în continuare pe rețelele de socializare.