Codruța Filip a trecut prin momente de panică: tatăl ei a fost la un pas de AVC

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Codruța Filip traversează o perioadă extrem de complicată, iar problemele de sănătate ale tatălui ei au fost ultima lovitură primită. Bărbatul s-a confruntat cu probleme medicale serioase și a fost la un pas de a suferi un accident vascular cerebral, lucru care a provocat multă teamă în rândul celor apropiați.

Artista a recunoscut că experiența a fost apăsătoare și a afectat-o emoțional, mai ales că tatăl său este unul dintre cei mai dragi oameni din viața ei, alături de mama sa. „Da, n-a fost simplu deloc. Îți dai seama că este unul dintre oamenii pe care-i iubesc cel mai mult, alături de mama”, a mărturisit ea.

În prezent, tatăl cântăreței se simte ceva mai bine și urmează o perioadă de recuperare, însă nu s-a revenit încă în totalitate. Conform detaliilor oferite de Codruța Filip, bărbatul mai are nevoie de câteva investigații medicale, iar familia îi este alături pentru a-l sprijini. „Tata e binișor, binișor, se recuperează. Nu și-a revenit în totalitate, mai sunt niște investigații acolo de făcut, dar îl ajutăm noi să fie bine”, a declarat aceasta.

Această situație delicată vine după ce artista a mai trecut prin suferințe în plan personal, fiind profund afectată de divorțul său. Chiar și în aceste momente dificile, Codruța încearcă să rămână optimistă. Ea consideră că sprijinul reciproc dintre membrii familiei este esențial pentru a depăși orice criză.

„Și atunci, da, a fost o perioadă mai dificilă, dar trecem cu bine peste toate pentru că important e că ne avem unul pe celălalt și cred că asta e esențial”, a mai concluzionat vedeta.