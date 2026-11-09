Bianca Comănici se mărită! Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a primit cererea în căsătorie

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Bianca Comănici este în al nouălea cer după ce a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” și-a împărtășit fericirea pe rețelele de socializare, confirmând că visul ei a devenit realitate.

„Am spus DA…celui mai frumos si așteptat vis acum devenit realitate!!!! 🤍💍 👰🏻‍♀️🤵🏼 Multumiri echipei de filmare”, a scris bruneta în mesajul publicat online.

Să fim sinceri, strategia Biancăi de a-și ține viața sentimentală departe de ochii curioșilor a funcționat de parcă ar fi fost un agent secret. Deși a postat fotografii cu partenerul ei, a făcut tot posibilul ca chipul acestuia să rămână un mister pentru toată lumea. Până acum, identitatea viitorului soț nu a fost dezvăluită.

Fosta concurentă de televiziune se simte împlinită și pe plan profesional, unde și-a construit o carieră în industria TV. Înainte de acest anunț, ea îi avertizase pe urmăritori că urmează ceva important, însă vestea logodnei i-a luat pe mulți prin surprindere.

Cei doi urmează să înceapă un nou capitol important în viețile lor.