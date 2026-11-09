Lacrimi în platou la Vocea României: Narcisa Badea și fostii finaliști au pregătit o surpriză pentru Irina Rimes

Divertisment

Narcisa Badea, care a ajuns în finala „Vocea României” în 2024, s-a întors în platoul emisiunii pentru a-i dedica o surpriză fostei sale antrenoare, Irina Rimes. Alături de alți finaliști din echipa artistei, bihoreanca a interpretat piesa „Man In The Mirror” a lui Michael Jackson, un moment care a făcut-o pe Irina Rimes să izbucnească în lacrimi.

Surpriza a avut loc în ediția de vineri, prima din etapa confruntărilor din acest sezon. Vlad Musta, unul dintre cei care au urcat pe scenă, a dezvăluit motivul din spatele gestului: „Am aflat că este ultimul sezon al Irinei și am vrut să sărbătorim cu un moment”.

Narcisa Badea, originară din Salonta și absolventă a Școlii de Arte „Francisc Hubic”, a împărtășit pe Facebook videoclipuri cu experiența sa. „M-am bucurat tare mult să revăd oameni dragi, să fiu din nou pe scena aceea și, mai ales, să fac parte din surpriza pregătită pentru Irina”, a scris ea, adăugând: „Irina, te iubim și îți mulțumim pentru tot!”.

Irina Rimes a spus că este greu să vorbești cu un nod în gât. Artista a menționat că a păstrat legătura cu foștii concurenți dincolo de concurs și că i-a adunat acasă la ea pentru a le spune cum se petrec lucrurile la „Vocea României”.

„Mai presus de toate sunteți oameni și sunt extrem de mândră că mi s-a dat șansa să fiu în acest scaun ca să vă cunosc, să rămân cu ei prietenă și să mă bucur de omenia lor și de talentul lor. Vă iubesc din tot sufletul”, a declarat antrenoarea.

Narcisa Badea s-a calificat în finala ediției 2024 după ce a interpretat piesa „Au înnebunit salcâmii” în semifinală, terminând în cele din urmă pe locul patru.