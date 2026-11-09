Gabriela Cristea, înapoi la medic: slăbită cu 37 de kilograme, dar cu o problemă care refuză să plece

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Gabriela Cristea a trecut printr-o transformare fizică majoră, slăbind aproximativ 37 de kilograme. Deși este mândră de rezultate, prezentatoarea nu a scăpat complet de problemele medicale pe care le avea.

Pentru a ajunge la acest rezultat, soția lui Tavi Clonda a urmat un tratament cu injecții prescris de medic. Diagnosticele inițiale au fost serioase: prediabet, apnee în somn, tensiune arterială mărită, colesterol ridicat și ficat gras. Dacă majoritatea acestor probleme au dispărut odată cu kilogramele, colesterolul a rămas un punct slab.

Analizele făcute acum o lună nu au fost îmbucurătoare, motiv pentru care Gabriela a început un nou tratament. Pe 9 noiembrie, vedeta s-a prezentat din nou la control pentru a verifica dacă medicația a dat roade.

„Am dat peste o domnișoară foarte drăguță, care a băgat acul și am rezolvat problema. Am rămas wow. Știți că v-am zis că vreau să trăiesc 100 de ani? O să-i trăiesc, dar trebuie să fac și ceva dacă vreau să îi trăiesc. Încă am niște probleme cu colesterolul”, a povestit ea fanilor din mediul online.

Prezentatoarea a recunoscut că, în ciuda pierderii în greutate, valorile colesterolului au rămas „foarte, foarte mare”, motiv pentru care a fost necesară cura de o lună. Acum, Gabriela așteaptă rezultatele analizelor pentru a vedea dacă problema colesterolului a fost rezolvată; colesterolul mărit favorizează acumularea de grăsimi pe pereții arterelor.