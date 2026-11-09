Pescobar s-a căsătorit, dar fanii au dat cu ochii: bunica a lipsit de la cununia civilă

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Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, a decis să se așeze la casa lui. Vineri, 6 noiembrie, afaceristul s-a căsătorit civil cu Lavinia, femeia cu care are un fiu pe nume Isaia. După ce a avut trei copii cu trei femei diferite, patronul de la Taverna Racilor a pășit oficial în ranksul soților.

Totul părea perfect, însă fanii au observat rapid ceva lipsind din imaginile de la petrecere publicate pe TikTok: bunica lui Pescobar nu era prezentă. Internetul nu a iertat, iar afaceristul a fost certat aspru de urmăritori pentru faptul că bătrâna nu a fost văzută la eveniment.

Pentru a stinge incendiul, Paul Nicolau a mers direct la bunica lui și a filmat un clip video ca să lămurească situația. Întrebat de ce nu a venit la cununia civilă, bunica a răspuns simplu: „Am făcut treabă aici, am rămas gospodină la casă!”. Când nepotul a insistat, ea a adăugat că a decis să nu îi mai încurce pe cei doi.

Bunica a promis că va fi prezentă la cununia religioasă.

Sâmbătă, 8 noiembrie, bunica lui Pescobar nu a lipsit de la cununia religioasă. După slujbă, au mers toți împreună la restaurant, unde Paul Nicolau a mai filmat câteva clipuri cu bunica sa, pentru ca fanii să nu-l mai acuze că a lăsat-o acasă.

Pentru a marca momentul cu toată pompa, Pescobar nu s-a uitat la bani și a organizat nunta și botezul în aceeași zi.

Credeți că fanii se vor mulțumi acum cu câteva clipuri de la restaurant sau vor mai găsi ceva ce „lipsește” din organizare?