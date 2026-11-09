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Pescobar s-a căsătorit, dar fanii au dat cu ochii: bunica a lipsit de la cununia civilă

Mandy Mandopoulos · 09 noiembrie 2026

Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, a decis să se așeze la casa lui. Vineri, 6 noiembrie, afaceristul s-a căsătorit civil cu Lavinia, femeia cu care are un fiu pe nume Isaia. După ce a avut trei copii cu trei femei diferite, patronul de la Taverna Racilor a pășit oficial în ranksul soților.

Totul părea perfect, însă fanii au observat rapid ceva lipsind din imaginile de la petrecere publicate pe TikTok: bunica lui Pescobar nu era prezentă. Internetul nu a iertat, iar afaceristul a fost certat aspru de urmăritori pentru faptul că bătrâna nu a fost văzută la eveniment.

Pentru a stinge incendiul, Paul Nicolau a mers direct la bunica lui și a filmat un clip video ca să lămurească situația. Întrebat de ce nu a venit la cununia civilă, bunica a răspuns simplu: „Am făcut treabă aici, am rămas gospodină la casă!”. Când nepotul a insistat, ea a adăugat că a decis să nu îi mai încurce pe cei doi.

Bunica a promis că va fi prezentă la cununia religioasă.

Sâmbătă, 8 noiembrie, bunica lui Pescobar nu a lipsit de la cununia religioasă. După slujbă, au mers toți împreună la restaurant, unde Paul Nicolau a mai filmat câteva clipuri cu bunica sa, pentru ca fanii să nu-l mai acuze că a lăsat-o acasă.

Pentru a marca momentul cu toată pompa, Pescobar nu s-a uitat la bani și a organizat nunta și botezul în aceeași zi.

Credeți că fanii se vor mulțumi acum cu câteva clipuri de la restaurant sau vor mai găsi ceva ce „lipsește” din organizare?

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.