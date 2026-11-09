Accesorul obligatoriu: Antonia, Andreea Popescu și Ramona Olaru nu se despart de telefoane

Vedete

Să fie sau nu pe stradă, vedetele noastre sunt mereu conectate, iar telefonul mobil a devenit cel mai prețios accesoriu, indiferent de ținuta aleasă. Agendele încărcate și nevoia de a fi la curent cu tot ce se întâmplă fac ca ecranul să fie centrul atenției.

Antonia a fost surprinsă într-o conversație telefonică intensă. După expresiile feței și grimasele care s-au ținut lanț, se pare că discuția nu i-a fost tocmai pe plac. Ne rămâne doar să ne imaginăm ce se spunea la celălalt capăt al firului ca să provoace așa o reacție.

Andreea Popescu, pe de altă parte, tratează fiecare notificare cu seriozitate maximă. După o sesiune de shopping, bruneta a fost văzută butonând cu atenție telefonul, fără să se lase distrasă de nimic. Cu ochelarii de vedere și un sacou gri, avea un aer de profesoară care își verifică elevii.

Ramona Olaru a ales de data aceasta un look mult mai relaxat decât aparițiile glam cu care ne-a obișnuit. A fost văzută îmbrăcată sport, cu pantaloni de trening roz largi și o bluză oversize gri. Deși nu avea părul coafat și lipsea machiajul, Ramona a arătat fresh, bineînțeles cu telefonul la purtător.