Chef Florin Dumitrescu și stilul „quiet luxury”: a venit să-și ia soția cu o limuzină

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Florin Dumitrescu a venit într-un Cadillac Escalade impozant. Chef-ul, cunoscut din juriul MasterChef România, a venit să o preia pe soția sa, Cristina Dumitrescu. Deși la prima vedere ținuta lui nu părea extravagantă, căptușeala a trădat faptul că poartă Burberry.

Galantul chef a așteptat-o pe doamna Cristina stând pe telefon, probabil căutând inspirații pentru meniurile de sărbători. Ne putem imagina deja experimentele culinare: cine știe dacă nu ne surprinde cu o salată boeuf cu cartofi dulci și maioneză cu ulei de avocado sau o piftie cu sarmale. A fost extrem de atent, mergând direct la portiera pasagerului pentru a-i deschide soției, înainte de a se așeza el la volan.

Cei doi par să fie o echipă imbatabilă, atât în viața personală, cât și în business. Cristina Dumitrescu, care a fost redactor la reviste glossy, este acum CEO la agenția Chefworkagency, unde se ocupă de recrutări în HORECA, și îl sprijină pe Florin în afacerile sale. Din punct de vedere profesional, lucrurile merg strună pentru chef, acesta a deschis două restaurante în Floreasca.

Pe plan personal, cei doi sunt căsătoriți din 2013 și au împreună două fete și un cățel. Se pare că sunt deja în mood de Crăciun, deoarece decorațiunile au fost făcute din timp. De asemenea, Florin pare să fi slăbit puțin, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva a intrat într-o competiție tacită de „dietă” cu fostul său coleg de platou, Scărlătescu.

Gestul de a-i deschide ușa soției rămâne cea mai frumoasă parte a întregii scene.