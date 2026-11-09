Frankie de la Insula Iubirii a fost asemănată cu Monica Tatoiu. Reacția ei: „Încep să mă gândesc serios că am fost adoptată”

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Frankie, una dintre cele mai vocale ispite din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, a ajuns subiectul multor discuții pe TikTok. Internauții au început să posteze videoclipuri și fotografii în care blondina este asemănată cu Monica Tatoiu.

În loc să se enerveze, Frankie s-a amuzat teribil de toată situația. A ajuns chiar să distribuie pe profilul său de Instagram o poză în care cele două apar împreună, glumind pe seama acestei semănări. „Broooo, m-a spart poza asta pe care am găsit-o. Încep să mă gândesc serios că am fost adoptată, juuur!”, a scris ea.

Războiul cu Florin Burescu

Frankie nu e însă la fel de indulgentă cu toată lumea. După ce a participat la petrecerea VIVA! acum mai bine de o săptămână, ispita a intrat în conflict cu Florin Burescu, care i-a criticat apariția. Răspunsul ei a fost unul dur, acuzându-l pe acesta de invidie.

Blondina a subliniat faptul că nu este singura femeie pe care Florin Burescu a pus-o la zid și l-a atacat direct pentru ceea ce ea numește o „carieră impresionantă în nimic”. „Exprimarea ta este absolut jenantă, defăimătoare și aberantă”, i-a transmis ea pe Instagram.

Frankie a continuat replica, sugerând că criticile acestuia vin din teama că ea i-ar putea „lua clienții” dacă s-ar decide să își vândă corpul, numindu-i afirmațiile „mizerabile, asemenea caracterului tău”.

Sincer, când ai așa mult curaj în replică, Monica Tatoiu ar fi fost mândră de ea, nu?