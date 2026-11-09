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Frankie de la Insula Iubirii a fost asemănată cu Monica Tatoiu. Reacția ei: „Încep să mă gândesc serios că am fost adoptată”

Mandy Mandopoulos · 09 noiembrie 2026

Frankie, una dintre cele mai vocale ispite din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, a ajuns subiectul multor discuții pe TikTok. Internauții au început să posteze videoclipuri și fotografii în care blondina este asemănată cu Monica Tatoiu.

În loc să se enerveze, Frankie s-a amuzat teribil de toată situația. A ajuns chiar să distribuie pe profilul său de Instagram o poză în care cele două apar împreună, glumind pe seama acestei semănări. „Broooo, m-a spart poza asta pe care am găsit-o. Încep să mă gândesc serios că am fost adoptată, juuur!”, a scris ea.

Războiul cu Florin Burescu

Frankie nu e însă la fel de indulgentă cu toată lumea. După ce a participat la petrecerea VIVA! acum mai bine de o săptămână, ispita a intrat în conflict cu Florin Burescu, care i-a criticat apariția. Răspunsul ei a fost unul dur, acuzându-l pe acesta de invidie.

Blondina a subliniat faptul că nu este singura femeie pe care Florin Burescu a pus-o la zid și l-a atacat direct pentru ceea ce ea numește o „carieră impresionantă în nimic”. „Exprimarea ta este absolut jenantă, defăimătoare și aberantă”, i-a transmis ea pe Instagram.

Frankie a continuat replica, sugerând că criticile acestuia vin din teama că ea i-ar putea „lua clienții” dacă s-ar decide să își vândă corpul, numindu-i afirmațiile „mizerabile, asemenea caracterului tău”.

Sincer, când ai așa mult curaj în replică, Monica Tatoiu ar fi fost mândră de ea, nu?

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.