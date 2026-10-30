Andreea Popescu a clarificat situația cu noul penthouse: stă în chirie și Rareș Cojoc plătește jumătate

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Andreea Popescu a pus capăt speculațiilor despre noua ei locuință: penthouse-ul cu patru dormitoare în care s-a mutat împreună cu cei trei copii este, de fapt, închiriat. Deși pe social media au apărut informații conform cărora ar fi cumpărat casa, influencerița a precizat că momentan este chiriașă, chiar dacă își dorește să achiziționeze proprietatea în viitor.

Andreea spune că ține cont de diferența dintre condițiile de trai din cele două case. Andreea a recunoscut că este greu să mențină standardul de viață pe care Rareș Cojoc le-o oferă copiilor și face eforturi pentru a evita acest dezechilibru. În acest sens, fostul soț o ajută plătind jumătate din chiria penthouse-ului.

Noua adresă vine după ce a locuit într-un apartament cu trei camere în perioada de după separare. În prezent, amenajarea locuinței este încă în curs, o parte din mobilier fiind deja livrată.

Despre banii de la divorț și contractul prenupțial

În ceea ce privește aspectele financiare ale divorțului, Andreea Popescu a declarat că a respectat contractul prenupțial, chiar dacă consideră că ar fi putut să îl conteste. Ea a ales însă să păstreze o relație pașnică cu tatăl copiilor, punând pacea mai presus de dreptate.

Influencerița a afirmat că nu a plecat cu nimic, doar cu bagajul. Pentru ea, relația cu fostul soț a fost mai importantă decât sume de 50.000 sau 100.000 de euro.