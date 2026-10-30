Nattasha Black s-a afișat fără machiaj! Imaginile care au făcut furori pe net

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Nattasha Black a stârnit reacții pe rețelele de socializare după ce a postat câteva cadre în care apare fără pic de machiaj. Bruneta a apelat la o ședință foto profesională pentru Halloween, însă, pe lângă imaginile cu transformări spectaculoase, a ales să publice și pozele de dinainte, când era complet naturală.

Nattasha a demonstrat, în repetate rânduri, că nu este interesată de părerea lumii, așa că probabil nu ar fi fost prea afectată nici dacă ar fi primit comentarii negative. A fost, în orice caz, o mișcare curajoasă care i-a lăsat pe internauți surprinși de modul în care arată fără machiaj.

În ceea ce privește aspectul fizic, concurenta de la Insula Iubirii a fost transparentă și în trecut despre intervențiile estetice pe care le-a făcut. Aceasta a recunoscut că a apelat la ajutorul medicilor și, conform declarațiilor sale, are rinoplastie, implant mamar și lipo vaser 360, o procedură de conturare corporală.

La nivelul sânilor a fost nevoită să intervină de două ori pentru a ajunge la rezultatul dorit. Nattasha a povestit online că prima intervenție a avut loc acum nouă ani, când a avut sânii foarte mici și i s-a pus o mărime mai mică, iar după doi ani și-a dorit o mărime mai mare. Despre rinoplastie a menționat că totul a decurs bine, nu a avut vânătăți sub ochi și a putut pleca rapid din spital.

Nattasha Black este una dintre cele mai cunoscute și controversate concurente din sezonul zece al emisiunii. Nattasha este dominatoare de meserie, un detaliu care a generat multe discuții online încă de la început. Iubitul ei, Lorenzo, chiar dacă a recunoscut că nu este neapărat încântat de această profesie, a declarat că o sprijină pe partenera sa.

Voiați să vedeți varianta naturală sau cea de Halloween?