Bogdan Vlădău a ieșit la lumină: motivele pentru care a dispărut de pe micul ecran

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Bogdan Vlădău nu mai vânează aparițiile televizate ca odinioară și a decis să explice de ce a ales să iasă din lumina reflectoarelor. Fostul model a recunoscut că viața lui s-a schimbat radical, iar prioritățile sale s-au reorientat complet, mai ales după ce a devenit tată. Deși nu exclude o revenire în televiziune, acesta a clarificat faptul că nu mai acceptă orice proiect doar pentru a fi prezent pe micul ecran.

Bogdan Vlădău a fost un nume cunoscut în perioada emisiunii „Burlacul”, unde era obișnuit cu atenția publicului și făcea furori. Deși se uită cu drag la acea experiență intensă și simte nostalgie pentru energia de atunci, el recunoaște că astăzi este un om diferit. Nu regretă nimic din perioada respectivă, dar își dorește ca spontaneitatea de atunci să se combine cu tot ceea ce a învățat între timp.

Priorități noi și ajutor pentru copii

În prezent, Bogdan acordă mult mai multă atenție sănătății sale, relației cu fiica sa și lucrurilor care au un sens real. Un pas major în această direcție a fost înființarea Asociației Circle of Light. Prin acest proiect, el își propune să sprijine copiii cu autism și ADHD, dar și părinții acestora.

Fiind tată, s-a simțit aproape de aceste familii și a înțeles cât de important este să ai sprijin, să fii ascultat și să nu te simți singur într-o astfel de situație. Deși admite că este la început, că încă mai face greșeli și învață, Bogdan vrea să pună tot sufletul, timpul și energia sa în construirea unei comunități care să răspundă unor nevoi reale. Rămâne deschis către proiecte și apariții publice, dar doar dacă acestea îl reprezintă cu adevărat.

Lecții de răbdare de la fiica Katia

Cel mai important rol pe care îl are acum este cel de tată. Bogdan a mărturisit că fiica sa, Katia, i-a oferit lecții serioase de răbdare și l-a învățat să își gestioneze mult mai bine reacțiile. El consideră că iubirea necondiționată este ceva ce poate fi accesat doar prin proprii copii și că, în calitate de părinte, înveți la fel de mult de la copil pe cât încerci tu să îl înveți pe el.

Pentru el, prioritățile în educația fiicei sale sunt clare: limitele care o protejează, o rutină care să îi facă bine și respectul față de cei din jur. Bogdan subliniază faptul că trebuie să fie prezent și să dea un exemplu bun prin ceea ce face, încercând să aibă mereu în vedere ritmul și nevoile copilului.

Standarde ridicate în iubire după divorț

În 2024, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au divorțat. De la acel moment, fostul model nu s-a mai afișat public cu o nouă parteneră, însă știe exact ce caută și ce nu ar accepta niciodată într-o relație. La femeile care îl atrag, el apreciază în primă schimbare feminitatea, umorul și inteligența.

Sinceritatea, căldura și tandrețea sunt esențiale pentru el, la fel și posibilitatea de a vorba deschis chiar și despre lucrurile dificile. Îi plac femeile cu un caracter puternic, pasionate și care practică sportul. Pe de altă parte, există lucruri care sunt total inacceptabile pentru el: minciuna, manipularea și lipsa de respect. Bogdan a ajuns la concluzia că într-o relație este vitală reciprocitatea și sinceritatea totală față de ceea ce simți și poți oferi.

Sincer, respectăm pivotul ăsta spre proiecte sociale, dar ne întrebăm dacă mai vedem „Burlacul” pe ecran sau dacă a dat definitiv pensionare kit-ului de model.