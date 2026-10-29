Oana și Vlad Gherman au început renovarea noului apartament! Ce au găsit zidit în perete

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Oana și Vlad Gherman și-au achiziționat un apartament. Cei doi vor să își creeze propriul cuib, motiv pentru care s-au apucat imediat de renovări, dorind ca locuința să fie amenajată exact așa cum și-au visat ei, fără a lăsa nicio cameră nefinisată conform preferințelor lor.

Surpriza neplăcută din pereții imobilului

Entuziasmul de a avea prima casă a venit însă cu niște „surprize” pe care Vlad Gherman le-a documentat într-un clip video publicat pe Instagram. Actorul a arătat tot ce a găsit în timpul demolării: de la molozul pe care a trebuit să îl scoată din imobil, până la rugina de pe robineți și mucegai. Însă cea mai șocantă descoperire a fost o pungă cu fecale, care fusese zidită direct în pereții apartamentului.

Vlad Gherman a recunoscut că a fost pur și simplu șocat de acest detaliu și că nu s-ar fi gândit nicio secundă să dea peste așa ceva. El a explicat faptul că a cumpărat apartamentul cu finisajele puse, deoarece nu a existat nicio altă variantă, finisajele fiind puse oricum, indiferent dacă îi plăceau sau nu. De aceea, au decis să dărâme tot ce s-a putut, moment în care au realizat cât de multe „nereguli pe metru pătrat” ascund pereții. Deși actorul este conștient că nu există apartamentul perfect și că viciile ascunse sunt comune, ideea de a găsi excremente în pungă, zidite în perete, a fost ceva care l-a depășit.

Experiența de „meșter” și planurile de viitor

În ciuda experienței neplăcute cu pereții, Vlad Gherman a declarat că i-a plăcut să interpreteze pentru prima dată rolul de meșter în viața reală. El a avut prieteni aproape care l-au ajutat, având ca principală motivație faptul că abia așteaptă să finalizeze procesul de amenajare a locuinței. Deși a recunoscut că mai este mult de lucru până la finalizarea proiectului, actorul a promis că îi va ține la curent pe urmăritorii săi cu evoluția lucrărilor.

În ceea ce privește termenul de mutare, Vlad Gherman a detaliat într-un interviu că speră ca acest lucru să se întâmple până în primăvară. Motivul pentru care procesul durează este faptul că ambii parteneri țin extrem de mult la detalii și nu vor să sară nicio etapă a amenajării. Cei doi doresc ca spațiul să îi reprezinte pe amândoi și să transforme acest loc într-o adevărată „acasă”. Pentru actor, acest apartament reprezintă un vis pentru care a muncit și care acum îl bucură enorm că îl poate trăi împreună cu soția sa.

Oana și Vlad Gherman sunt actori de film din tânăra generație, cunoscuți pentru prezența pe micile ecrane și pentru relația lor obișnuită, cu care publicul se identifică ușor.