Ilona Brezoianu despre „Te cunosc de undeva” și ratele la apartament: „Știi că vedetele adevărate nu au rate”

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Ilona Brezoianu a decis să pună lucrurile în ordine după ce prezența ei în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva” a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Actrița a explicat cum s-a ajuns ca ea să ocupe acel scaun și a negat faptul că ar fi fost o decizie arbitrară a producției.

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, moderat de Cătălin Măruță, vedeta a detaliat procesul de selecție. Ilona a precizat că nu a primit locul pur și simplu, ci a parcurs un proces de casting, unde a dat o probă.

Nu a luat locul nimănui

Principala controversă a fost legată de faptul că ea a venit în locul Andreei Bălan. Ilona Brezoianu a clarificat însă că nu consideră că a ocupat poziția unei alte persoane, deoarece atribuțiile lor erau complet diferite. În timp ce rolul anterior al Andreei Bălan era axat pe zona de coregrafie, Ilona a jurizat partea de actorie.

„Eu am jurizat actorie, am dat o probă. Am spus asta în interviuri ca să se înțeleagă că nu am luat locul nimănui, a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu”, a declarat actrița. Ea a subliniat încă o dată faptul că deciziile finale aparțin echipelor de producție și că totul a decurs conform procesului de selecție organizat de aceștia.

Salarii în actorie și realitatea creditelor

Discuția a luat o turnură mult mai personală când a venit vorba de bani. Ilona Brezoianu a abordat subiectul veniturilor din domeniu, menționând că salariile actorilor sunt, în general, decente. Totuși, a recunoscut sincer că dacă ar trăi doar din salariul din actorie, i-ar fi mult mai greu să își gestioneze finanțele.

Pentru ea, surplusul financiar generat de activitățile din televiziune reprezintă un sprijin esențial pentru echilibrul bugetului său. În acest context, actrița a admis că are obligații financiare care seamănă cu situația multor români obișnuiți.

Cu un ton ironic, Ilona a glumit pe seama imaginii de „vedetă” care nu are griji materiale. „Știu, Cătălin, te așteptai să fiu vedetă și să nu am rate. E, am, să știi. Știi că vedetele adevărate nu au rate”, a spus ea, referindu-se la faptul că plătește rate atât pentru mașină, cât și pentru apartament.

Glume despre viitorul financiar

Fără să evite subiectele delicate, vedeta a recunoscut că creditul pentru locuință este unul pe termen lung. Despre momentul în care va termina de plătit apartamentul, Ilona Brezoianu a răspuns în stilul ei glumeț, sugerând că acest lucru se va întâmpla abia când va avea părul alb.

Sinceritatea ei vine într-un moment în care se discută intens în spațiul public despre nivelul de salarizare din lumea teatrului și a actoriei, punând în lumină faptul că nici măcar statutul de vedetă nu elimină stresul ratelor lunare.