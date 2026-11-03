Paula Seling s-a logodit! Iubirea a apărut din mesaje și „chimie muzicală” cu Alexandru Gorgos

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Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit, iar artista a ales să vorbească pentru prima dată despre cum a început relația lor. Deși se cunoșteau de mult timp, lucrurile au fost surprinzător de digitale la început: cei doi comunicau exclusiv prin mesaje, fără să se fi întâlnit niciodată față în față.

Totul s-a schimbat când au început pregătirile pentru un proiect important. În preajma concertului aniversar „Paula 25”, Paula a simțit că există o chimie aparte între ei, iar prietenia profesională s-a transformat treptat într-o poveste de dragoste. Artista crede că cele mai frumoase lucruri sunt cele neplanificate și că s-a întâmplat totul la momentul potrivit.

„Eu și Alexandru colaboraserăm de multe ori de-a lungul anilor, dar, curios, comunicarea noastră se desfășurase exclusiv online. Ne cunoșteam prin muzică, prin idei, prin proiecte, fără să fi avut ocazia să ne cunoaștem cu adevărat”, a declarat Paula Seling.

Și Alexandru Gorgos confirmă că momentul critic a fost concertul aniversar, când a realizat cât de mult se potrivesc pe plan profesional și ce multe lucruri au în comun. Producătorul este impresionat de energia creativă a Paulei, menționând că ea poate veni cu zece idei într-un minut, iar el se ocupă de partea de organizare pentru a le putea realiza.

Faptul că activează în același domeniu și împărtășesc aceeași pasiune i-a apropiat și mai mult. Paula iubește din nou la patru ani de la divorț, dar despre planurile concrete pentru nuntă nu s-a auzit încă niciun detaliu.