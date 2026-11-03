Marina Voica a rupt tăcerea din spital: „Minuni nu face niciun medicament”

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Marina Voica a oferit primele declarații despre starea ei de sănătate după ce a petrecut mai bine de două săptămâni pe patul de spital. Artista a ajuns la unitatea medicală deoarece se simțea rău și avea amețeli puternice, simptome pe care medicamentele nu au reușit să le calmeze.

În mesajul transmis, Marina Voica recunoaște că se află într-o stare de slăbiciune accentuată. „Ce să fac? Uite, stau aici deocamdată, stau în pat. Nu trebuie să fiu mai bine? Că o grămadă de lume se ocupă aici de mine. Urmează și recuperarea. Sunt foarte slăbită, foarte slăbită. Aveam amețeli, dar minuni nu face niciun medicament. Sunt la spital, dar sunt în vindecare”, a declarat ea.

Supraveghere medicală și recuperare

În acest moment, Marina Voica se află încă în spital, unde este sub supravegherea permanentă a medicilor. Cântăreața a spus că stă numai în pat și că este foarte slăbită, dar că întreaga echipă medicală are grijă de ea ca să o pună pe picioare și să poată începe recuperarea.

Context medical și istoricul recent

În 2021, Marina Voica a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la inimă, la o clinică privată din Brașov. Operația a durat peste trei ore, după ce medicii au descoperit probleme serioase la două dintre valve.

Interesant este faptul că artista a atribuit această afecțiune cardiacă unei amigdalite care nu a fost tratată corect în perioada tinereții sale. De asemenea, La 87 de ani, Marina Voica și-a pregătit locul de veci și a spus: „Să veniți la înmormântarea mea”.

De la studiile de economie la succesul în muzică

Marina Voica, cunoscută la naștere sub numele de Marina Alexandrovna Nicolskaia, s-a născut pe 3 septembrie 1936 în Ivanovo, în URSS. Deși a fost pasionată de muzică, gimnastică și economie, aceasta din urmă a fost alegerea academică, absolvind Facultatea de Finanțe și Credit de la Moscova. În perioada studenției, a cunoscut pe românul Marcel Voica, cu care s-a și căsătorit ulterior.

După terminarea studiilor, s-a stabilit definitiv în România și s-a angajat la ADAS. Debutul ei oficial în plan muzical a avut loc în anul 1960, prin intermediul emisiunii „Tinere talente” realizată de Valeriu Lazarov. Această expunere i-a permis să devină rapid una dintre cele mai iubite soliste de muzică ușoară din țară.

Relațiile personale și viața sentimentală

Pe lângă prima căsnicie, Marina Voica a mai avut o relație importantă cu medicul Viorel Teodorescu. Acesta a decedat ulterior din cauza cancerului. Într-un interviu, artista a descris dinamica acestei relații, menționând că Viorel a iubit-o mai mult decât ea pe el și că i-a demonstrat acest lucru constant, fiind la picioarele ei.

Marina Voica a considerat că acesta a fost un bărbat puternic, nu un om slab, și a reflectat asupra naturii bărbaților, afirmând că aceștia au tendința de a iubi mai tare decât femeile.