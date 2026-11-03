Florin Ristei s-a mutat cu iubita lui în aceeași casă și vrea nuntă, dar nu chiar acum

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Florin Ristei a decis să ducă lucrurile mai departe cu Ramona Andreea. În ediția din 2 noiembrie a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, artistul a vorbit despre viitorul cu iubita lui, spunând că vrea să se căsătorească, chiar dacă nu planifică acest lucru pentru un viitor foarte apropiat.

Artistul a vorbit cu Maria Dragomiroiu despre schimbarea din viața lui, declarând că nu mai este singur și că a trecut la un alt statut. El a spus că nu mai sunt vecini și că s-a mutat mai aproape. Cei doi locuiesc împreună, semn că au intenții serioase, iar până recent Florin a locuit singur într-un apartament pe care și l-a cumpărat în urmă cu mai mulți ani.

Ramona este mama unui băiețel de nouă ani și ceva, iar Florin are o relație apropiată cu el și a reușit să se împrietenească cu băiatul. Florin a mărturisit că a învățat multe despre copii în acest timp, menționând că au mers împreună la un meci de fotbal și obișnuiesc să facă activități împreună.

Artistul a povestit că vorbea cu iubita lui despre copii și despre jocurile pe care le joacă, iar băiețelul îl întreba ce joacă el, adăugând că nu poate să joace singur în casă. Deși a fost discret la început cu povestea de dragoste, Florin a început să se afișeze tot mai des cu Ramona, relația lor devenind din ce în ce mai stabilă după mai multe luni.

Sincer, e drăguț să vedem partea asta de „familie” la Florin, dar nuntă? Mai așteptăm puțin, că altfel ne șochează cu anunțul peste noapte. Voi credeți că se uită doar la „statutul” de colegi de casă sau trece rapid la altar?