Aris Eram și Ramona Olaru, în centrul speculațiilor! Ce au recunoscut despre relația lor

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Speculațiile despre o relație amoroasă dintre Aris Eram și Ramona Olaru au crescut odată cu aparițiile lor tot mai frecvente la evenimentele mondene. Tânărul prezentator a ales să lămurească situația public, respingând ideea unei povești de dragoste între el și colega sa.

Aris Eram este fiul Andreei Esca, iar Ramona Olaru este vedetă a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cei doi sunt colegi, iar legătura lor depășește cadrul profesional, fiind o prietenie pe care Aris o definește ca fiind specială.

Mai mult decât simpli colegi

Deși nu există o relație romantică, Aris Eram recunoaște că Ramona Olaru este una dintre cele mai apropiate persoane din viața lui. Tânărul a explicat că vedeta este, de fapt, suportul său emoțional atunci când participă la evenimente mondene. Aris a declarat că Ramona este singura femeie cu care a putut lega o prietenie.

Interesant este faptul că Aris a recunoscut că, în general, nu prea crede în ideea de prietenie dintre un bărbat și o femeie. Din punctul său de vedere, dacă îți place de cineva, ar fi mai logic să încerci ceva mai mult. Totuși, în cazul Ramonei, consideră că s-a creat ceva special, pe care nu l-a mai întâlnit până acum, ceea ce face ca această relație să fie o excepție de la regula lui.

De la sală la sfaturi sentimentale

Prietenia celor doi este una „sănătoasă”, așa cum a descris-o Aris, și se extinde mult dincolo de orele de program. Cei doi petrec timp împreună și în afara emisiunii, având activități comune precum mersul la sală sau la saună. Mai mult, Ramona Olaru a devenit una dintre persoanele în care tânărul prezentator are cea mai mare încredere atunci când vine vorba de viața sa sentimentală.

Aris a subliniat diferența de experiență dintre ei, menționând că Ramona a trecut deja prin etapele prin care trece el acum. Din acest motiv, ea este printre primele persoane care vor afla dacă el intră într-o relație oficială. El spune că Ramona, care a trecut prin viață, își dă seama foarte rapid dacă o fată este „ok” sau nu.

Statusul actual al celor doi

Ramona Olaru a confirmat, la rândul ei, natura acestei prietenii și a glumit pe seama sfaturilor pe care i le dă tânărului, spunând că îi zice direct ce are de zis: „Tot ce prinde, să nu scape”. Ea a precizat că Aris traversează o perioadă bună pe plan personal, nu suferă din cauza nimănui și nu se află în nicio „prăpastie” emoțională în acest moment.

În ceea ce privește propria viață amoroasă, Ramona a clarificat faptul că nu are o relație oficială. Totuși, aceasta nu s-a retras din „piață”, mărturisind că continuă să cunoască oameni noi și să iasă la întâlniri. Vedeta a explicat că se mai vede cu câte un băiat, dar spune că îl declară iubit abia după o perioadă.