Oana Ioniță s-a întors pe social media! După luni dificile, cu IT-iști și AI

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Oana Ioniță poate în sfârșit să respire ușurată. După luni bune de așteptare și stres, coregrafa și-a recuperat conturile de socializare, revenind astfel în spațiul digital unde își promovează businessul și comunică cu fanii. Fericirea ei este, în cuvintele ei, greu de explicat, mai ales că incidentul a fost unul extrem de dificil.

Oana Ioniță este o figură cunoscută de publicul larg de peste două decenii, având o carieră construită ca coregrafă, dansatoare și creatoare de conținut.

Lupta cu AI-ul și telefoanele din India

Drumul spre recuperarea accesului nu a fost deloc simplu. Coregrafa a trecut printr-un prag de supărare mare, petrecând multe ore în șir încercând să își recupereze conturile. Pentru ea, acele profiluri nu erau doar niște pagini, ci reprezintă munca depusă pentru cei care o urmăresc. În perioada de blocare, Oana a intrat în contact cu numeroase echipe de IT, observând că mulți oameni din România se confruntă cu aceeași problemă: conturile suspendate și imposibilitatea de a comunica cu cineva real, rămânând blocați în conversații cu AI-ul.

Printre experiențe se numără o conversație de vreo patru ore la telefon cu o domnișoară din India. Din păcate, acest apel nu a ajutat cu nimic în procesul de recuperare. Deși motivul exact al suspendării conturilor a rămas un mister, Oana Ioniță îl consideră pe AI responsabil pentru tot ceea ce s-a întâmplat.

Impactul asupra carierei și proiectele suspendate

Blocajul online nu a fost doar o problemă de imagine, ci a avut consecințe directe asupra activității profesionale. Din cauza incidentului, vedeta a suspendat mai multe proiecte și a amânat campanii de promovare. Nu a putut să promoveze brandurile cu care derula campanii în acea perioadă.

Deși a precizat clar că social media nu este principala ei sursă de venit și nu reprezintă „pâinea” ei, platformele digitale sunt esențiale pentru promovarea businessului și a podcastului său. Lipsa accesului a dus la întreruperea temporară a unor colaborări iar rețelele sociale joacă un rol important în desfășurarea proiectelor sale.

Lovitură emoțională și pauza de la podcast

Pe lângă problemele logistice și financiare, incidentul a lovit-o pe Oana Ioniță și la nivel emoțional. Afectată emoțional, a decis să ia o pauză de la filmările podcastului, proiectul care, în mod normal, o împlinește foarte mult. Faptul că nu mai putea conversa cu comunitatea sa a fost un factor declanșator pentru suspendarea acestui proiect.

Această perioadă complicată nu i-a dat peste cap doar planurile profesionale, ci a făcut-o să își regândească prioritățile. Acum, odată cu recuperarea conturilor, coregrafa își poate relua proiectele și poate reveni la activitățile pe care a fost forțată să le abandoneze în ultimele luni.