Haziran i-a pregătit cadouri scumpe pentru ziua de naștere a lui Luis Gabriel

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Luis Gabriel a împlinit 29 de ani pe 6 noiembrie și a fost sărbătorit în familie, iar soția lui, Haziran, i-a pregătit surprize. Cântăreața a ales să îi ofere cadouri de lux, dintre care s-a numărat un telefon de ultimă generație, al cărui preț variază între 7.700 și 8.500 de lei, în funcție de modelul și configurația aleasă.

Totuși, piesa centrală a surprizelor a fost legată de pasiunea lui Luis Gabriel pentru fotbal. Haziran i-a cumpărat o pereche de ghete de aproximativ 1.200 de lei, inspirate de încălțămintea purtată de Lionel Messi la începutul carierei. Modelul face parte dintr-o colecție specială dedicată fotbalistului și are nuanțe de alb și bleu cu detalii aurii.

„I-am luat un telefon și o pereche de ghete de fotbal de la Messi, purtate de marele fotbalist la meciul de retragere. Nu se aștepta! Lui îi place foarte mult tot ce are legătură cu fotbalul și cu Messi.”, a povestit Haziran pentru Cancan.ro. Ea a mai adăugat că Luis joacă fotbal duminica cu prietenii și a planificat să inaugureze ghetele chiar atunci, în timp ce ea își dorește să reușească să organizeze o întâlnire între soțul ei și idolul acestuia.

Luis Gabriel este un admirator pasionat al lui Messi și obișnuiește să joace fotbal în timpul liber. Artistul a menționat în trecut că și-ar fi dorit să urmeze o carieră în sport, însă în final a ales muzica.

Sincer, cine nu ar vrea un partener care să-i cumpere ghetele de la Messi? Noi rămânem fani ideii de a-l trimite pe Luis la o întâlnire cu GOAT-ul fotbalului, ar fi fost peak-ul anului.